YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı - Son Dakika
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Politika

YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulu\'nda oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Arjantin İlkokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yener, güvenlik güçlerinin doğu illerine oy kullanmak için sevk edilmesi iddialarını ise iftira olarak değerlendirdi.

31.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:50
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yener, güvenlik güçlerinin doğu illerine oy kullanmak için sevk edilmesi hakkında ise "Kurul önüne bu tür konular gelirse de kurul değerlendirir, bir sonuca varır. Bunlar iftiradan ibarettir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Arjantin ilkokulunda 4254 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, oy verme işleminin sorunsuz devam ettiğini ifade etti.

Yener, saat 16.00'da 32 ilde, saat 17.00'de ise kalan diğer ilerde oy verme işlemleri tamamlanacağını dile getirerek, "17.00'den sonra kurul toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip bunu da siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağız. Yayın yasağı kalkmadan basın mensuplarından ricamız paylaşımda bulunmamalarıdır" açıklamasında bulundu.

"Sonuçlar, hazırlamış olduğumuz ekrandan siyasi partilerimize paylaşılacaktır"

Yüksek Seçim Kurulu olarak tüm siyasi partileri Yüksek Seçim Kurulu'na davet ettiklerini belirten Yener, "Sonuçlar, bizim hazırlamış olduğumuz ekrandan siyasi partilerimize anbean paylaşılacaktır. Basın mensuplarımız için de Yüksek Seçim Kurulu'nda sağlıklı bir şekilde yayın yapmaları için tüm tedbirler alınmıştır. Şu an itibariyle sıkıntısız bir şekilde demokrasi şenliği, demokrasi bayramı devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir"

Basın mensuplarının, güvenlik güçlerinin Kars, Iğdır gibi illerde oy kullanmaya sevk edildiği iddiasına da yanıt veren Yener, "Bu iddiaların hepsi kurula gelmiş, değerlendirilmiştir. Kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de kurul değerlendirir, bir sonuca varır. Bunlar iftiradan ibarettir. Şu ana kadar da kurul öne gelen tüm sorunları cevaplandırmış ve seçimle ilgili tüm hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlayıp seçime hazır bir şekilde ülke gelmiş ve şu an itibariyle de seçim iş ve işlemleri sorunsuz olarak devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı - Son Dakika

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