YSK, birleşik oy pusulası kurasında usulsüzlük iddialarını yalanladı

Politika

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasında birinci sırada AK Parti'nin bulunmasına ilişkin, yapılan kurada usulsüzlük yapıldığı iddialarını yalanladı.

YSK'dan yapılan açıklamada, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekiminde usulsüzlük yapıldığı şeklinde bazı sosyal medya platformları ile basın-yayın kuruluşlarında iddialara yer verildiği belirtildi.

Yerel seçimlerde partilerin birleşik oy pusulasındaki yerinin belirlenmesine yönelik kura çekimine ilişkin açıklamada, "27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri huzurunda; yasa gereği kurulun her toplantısına katılan 6 siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği ayrıca 20'ye yakın yayın kuruluşunun kendi ekipmanları ile sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekimi işlemi gerçekleştirilmiş olup, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alınmıştır. Kura çekimi esnasında basın mensupları salonun her yerinde konumlanmış ve her açıdan görüntü almıştır. Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralamasının sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan basın mensupları, YSK üyeleri ve parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenerek son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00-14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi halinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir. (https://www.ysk.gov.tr/tr/basin-duyurusu/siyasi-parti-siralamasi/46637443) Ayrıca, birleşik oy pusulasında, 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Demokratik Halk Partisinin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisinin, 30 Mart 2014 Pazar günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Hür Dava Partisinin, 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ise birinci sırada Saadet Partisi'nin yer aldığı görülmektedir."