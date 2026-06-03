YSK, CHP'nin İtirazını Reddetti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin mutlak butlan kararına yönelik itirazının ret gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Bölge Adliye mahkemelerinin verdiği kararların inceleme merciinin Yargıtay olduğu belirtilerek, "Yüksek Seçim Kurulunun Hukuk mahkemelerinin verdiği kararların temyiz merci olmadığı ise her türlü izahtan varestedir" denildi.

YSK, CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararına ilişkin kurula yaptığı itirazın reddinin gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, ilgili mevzuata göre seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevinin YSK'nın olduğu, YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacağı bildirildi. Ayrıca, Yargıtay Kanunu'na göre; Yargıtay'ın, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olduğu belirtilerek, Anayasa ile bu kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkeme olduğu vurgulandı.

YSK'NIN GÖREV VE YETKİLERİ

Gerekçeli kararda, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen yargı süreçlerinden bahsedildikten sonra YSK'nın görev ve yetkilerine yer verildi. Kararda, "Siyasi partilerin seçimli kongrelerinde ilçe seçim kurulunun gözetim ve denetim görevi seçime geçişle başlamakta ve seçimlerin tutanağa bağlanması ve yapılan itirazların kesin karara bağlanması ile sona ermektedir. Seçimli siyasi parti kongrelerinde ilçe seçim kurulu başkanının gözetim ve denetim görevi divanın işten el çekmesi anından itibaren başlamaktadır. Seçim iş ve işlemlerine ilişkin tüm itirazların incelenip karara bağlanması ilçe seçim kurulu başkanının görevinde olup, seçim kurulu başkanı usulünce başvuru olduğunda, kanunda belirtilen süre içinde vereceği kesin kararlarla itirazları çözmekle yükümlüdür. Siyasi partilerin kongrelerinde gerçekleşen tüm sürecin değil genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile il kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimlerinin ilçe seçim kurulu başkanlarının denetiminde gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla siyasi partilerin kongrelerinde yapılan organ seçimleri konusu dışında kalan gündem maddeleri, kararları ve kongrenin iptali istemli talepler de seçim kurullarının görevi dışındadır" denildi.

'SINIRLI BİR DENETİM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR'

Kararda ayrıca, "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 29 ve 121'inci maddeleri gereğince Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde maddi hukuk anlamındaki delillerin değerlendirilmesini gerektirecek nitelikte olan iddiaların tespitine yönelik olarak seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Anayasa ve kanunlarla verilen görev ve yetkilere göre seçim kurullarının, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listelerin onaylanması ve benzeri sınırlı konular dışında 'seçim günü öncesinde' gerçekleşen olaylarla ilgili olarak yetkilendirilmediği hususu da izahtan varestedir. Nitekim, kurulumuzun konuya ilişkin olarak istikrar kazanmış içtihatlarına göre, seçim hakimi (ilçe seçim kurulu başkanı) siyasi partilerin il ve ilçe organlarının seçimleri ve büyük kongre delegelerinin seçimlerinde seçim günü iş ve işlemleriyle ilgili sınırlı bir denetim ve gözetim faaliyeti gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verildi.

6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 361 ve devamı maddelerine göre Bölge Adliye mahkemelerinin verdiği kararların inceleme merciinin Yargıtay olduğu belirtilerek, "Yüksek Seçim Kurulunun Hukuk Mahkemelerinin verdiği kararların temyiz merci olmadığı ise her türlü izahtan varestedir. Başvuran tarafından 21 Eylül 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda, 24 Eylül 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde, 19 Ekim 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39'uncu Olağan Kurultayında yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay'da seçilen delegelerin delegelikleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il-ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve bu kongre/kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasa'nın 79'uncu maddesi uyarınca tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edilmişse de tam kanunsuzluk iddiaları ile kurulumuza gelen taleplerin kurulumuzca 'Tam kanunsuzluk' yoluyla yapılan incelemeleri, il ve ilçe seçim kurulları tarafından alınan kararların denetimi ile sınırlı olup, başvuran tarafından bu denetim yolu kullanılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 21 Mayıs 2026 tarih ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararın denetlenmesinin istenildiği, oysa bu kararın temyiz merciinin Yargıtay olduğu, dolayısıyla anılan bölge adliye mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesi imkanı bulunmamaktadır" denildi.