Dünya Seçim Organları Birliği A-WEB, YSK'yi ödüllendirdi

Politika

Dünya Seçim Organları Birliği A-WEB, 'En İyi Uygulamalar ve Girişimler' alanında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oy birliği ile ödüllendirilmesine karar verdi.

2013 yılında kurulan ve seçim yönetimi alanında dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu olarak kabul edilen Dünya Seçim Organları Birliği A-WEB, 20 Mart 2024 tarihinde Güney Kore'de 12'inci Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. 109 ülke ve 119 seçim yönetim organından oluşan A-WEB, toplantı çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu adına gönderilen 'Türkiye'de Şeffaflık İçin En İyi Seçim Uygulamaları' başlıklı sunum da değerlendirmeye aldı. Kurul, YSK'nin sunumunu En İyi Uygulamalar ve Girişimler alanında oy birliği ile ödüllendirilmesine karar verildi. - ANKARA