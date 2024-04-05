Dünya Seçim Organları Birliği A-WEB, YSK'yi ödüllendirdi

Dünya Seçim Organları Birliği A-WEB, 'En İyi Uygulamalar ve Girişimler' alanında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oy birliği ile ödüllendirilmesine karar verdi.
2013 yılında kurulan ve seçim yönetimi alanında dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu olarak kabul edilen Dünya Seçim Organları Birliği A-WEB, 20 Mart 2024 tarihinde Güney Kore'de 12'inci Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. 109 ülke ve 119 seçim yönetim organından oluşan A-WEB, toplantı çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu adına gönderilen 'Türkiye'de Şeffaflık İçin En İyi Seçim Uygulamaları' başlıklı sunum da değerlendirmeye aldı. Kurul, YSK'nin sunumunu En İyi Uygulamalar ve Girişimler alanında oy birliği ile ödüllendirilmesine karar verildi. - ANKARA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Daha sonra belediye binasında yapılan duayla göreve başlayan Kurt, önceki başkanlara ve meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Türkiye, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. AKKA Anlaşması, Soğuk Savaş'ın sona erdiğini gösteren bir öneme sahip olup, Avrupa'da güç dengesi problemine çözüm getirmektedir. Anlaşma kapsamında Avrupa'da konuşlandırılabilecek askeri araç sayısı sınırlandırılmıştır. Türkiye'nin çekilmesiyle birlikte ülke, konvansiyonel silah üretiminde bağımsızlık elde edecektir.
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