YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali talebini kabul etmedi - Son Dakika
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Politika

YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali talebini kabul etmedi

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YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti. AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 puanla seçimi birinci sırada tamamlamış, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz ise yüzde 36,53'le ikinci sırada kalmıştı.

12.04.2024 16:50
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YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebiyle yaptığı olağanüstü başvuruyu reddetti.

YSK, İYİ PARTİ'NİN ORDU BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili kararını açıkladı. YSK, İYİ Parti'nin seçimlerin iptali ve yenilenmesi talebini reddetti.

ORDU'DA SEÇİMLERİ AK PARTİ ADAYI KAZANMIŞTI

Ordu'da büyükşehir belediye başkanlığı için yapılan seçimi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,53'le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.

YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali talebini reddetti

İYİ PARTİ: KAYBEDEN ORDU HALKI OLMUŞTUR

Kararla ilgili İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Maalesef az önce ek gündemle toplandığı belirtilen Yüksek Seçim Kurulu, Ordu'daki haklı itirazımızı reddetmiştir. Bunca delil ve usulsüzlüğe rağmen kısıtlı bir vakit aralığında toplanılarak alınan bu kararın gerekçelerini Türk Milletine açıklamak zorundadırlar. Seçimlere düşürülmüş olan bu şaibe gölgesi asla ortadan kalkmayacaktır. Kaybeden Ordu halkı ve milli irade olmuştur" dedi.

YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali talebini reddetti
YSK, İYİ Parti\'nin Ordu\'da seçimlerin iptali talebini kabul etmedi
Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti, Ordu, Yargı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali talebini kabul etmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İlhan İnan: Ortamın bölüm bölüme germeyin, her sandıkta müşahidiniz her okulda hukukçunuz, her ilçe sandık teslim yerinde hukukçu ordularınız var, her sandık sayımı bittikten sonra tüm görevlilerin imzası ile tutanaklarınızı alıyorsunuz, eğer elinizdeki tutanaklara göre hatalı bir sonuç çıkıyorsa sayılarla ve tutanaklarınız ile beraber halk ile medya ile paylaşın ki itirazınıza güvenelim, yoksa milleti boşu boşuna germeyin, görüyorum ki sayısal olarak tutanklarınıza dayanarak hiç bir iddianız yok. O yüzden sesinizi kesin ve bir sonraki seçime kadar kendinizi yenileyin.... 18 12 Yanıtla İlhan İnan: "Ortamı boşu boşuna germeyin" 2 6
  • AKN OGZ: İyi partili değilim ama oy torbalarını eve götürüldüğü görüntüler ortaya çıkıyor onca usulsüzlük varken şu iptal iktidarın iyice kaybetmesine sebep oluyor 17 12 Yanıtla Ömer faruk: abicim kusura bakmada o sandıklarda hiç mi o partinin görevlisi veya müşahidi yoktu. bizde CHP'nin sandık görevliliğini yaptık. ama oyların hepsine tek tek baktım ve torbaları teslim edene kadar başında durduk kusura bakmasın o zaman müşahit veya görevli görevini yapsın. 0 0
  • Serdar null: Al birini vur ötekine değişen hiçbir şey olmazdı 1 0 Yanıtla
  • Şükrü Aslan: sanki arada 100 oy fark var pes be bi düşmediniz milletin yakasından 0 0 Yanıtla

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