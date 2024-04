YSK, İYİ Parti\'nin Ordu\'da seçimlerin iptali talebini kabul etmedi

İlhan İnan:

Ortamın bölüm bölüme germeyin, her sandıkta müşahidiniz her okulda hukukçunuz, her ilçe sandık teslim yerinde hukukçu ordularınız var, her sandık sayımı bittikten sonra tüm görevlilerin imzası ile tutanaklarınızı alıyorsunuz, eğer elinizdeki tutanaklara göre hatalı bir sonuç çıkıyorsa sayılarla ve tutanaklarınız ile beraber halk ile medya ile paylaşın ki itirazınıza güvenelim, yoksa milleti boşu boşuna germeyin, görüyorum ki sayısal olarak tutanklarınıza dayanarak hiç bir iddianız yok. O yüzden sesinizi kesin ve bir sonraki seçime kadar kendinizi yenileyin....

18 12 Yanıtla