YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebiyle yaptığı olağanüstü başvuruyu reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili kararını açıkladı. YSK, İYİ Parti'nin seçimlerin iptali ve yenilenmesi talebini reddetti.
Ordu'da büyükşehir belediye başkanlığı için yapılan seçimi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,53'le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.
Kararla ilgili İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Maalesef az önce ek gündemle toplandığı belirtilen Yüksek Seçim Kurulu, Ordu'daki haklı itirazımızı reddetmiştir. Bunca delil ve usulsüzlüğe rağmen kısıtlı bir vakit aralığında toplanılarak alınan bu kararın gerekçelerini Türk Milletine açıklamak zorundadırlar. Seçimlere düşürülmüş olan bu şaibe gölgesi asla ortadan kalkmayacaktır. Kaybeden Ordu halkı ve milli irade olmuştur" dedi.
Son Dakika › Politika › YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali talebini kabul etmedi - Son Dakika
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