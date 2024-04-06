Kütahya İl Seçim Kurulu'nun aldığı ve CHP'nin itirazıyla YSK'ya taşınan 'geçersiz oyların yeniden sayılması' kararının iptal talebi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından reddedildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti - Son Dakika
Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Şahinkaya köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden Yılmaz ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve destek sözü verdi.
Samsun'un Kavak ilçesinde belediye makam aracının içinde su bulunması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eski Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kendisine iftira atıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.
Çorlu Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, Tasavvuf müziği konseri eşliğinde yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ramazanda birlik ve beraberlik içinde iftar programlarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını teslim aldı ve yeni dönemde birlikte çalışacakları meclis üyelerine başarılar diledi.
Mardin Adliye Sarayı'na gelen Mehmet Ali Amak, DEM Parti'den Artuklu Belediye Başkanı seçildikten sonra mazbatasını aldı. Amak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, Mardin halkının kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti ve mazbatayı Artuklu halkının hak ettiğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve vatandaşın seçimlerde kendilerine ihtar verdiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) seçilen Selahattin Aktuğ, mazbatasını alarak Güçlokonak Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Aktuğ, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini belirtirken, kazanmasında emeği geçen parti yönetimine teşekkür etti. Mazbata törenine BBP MKYK üyesi Recep Er, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve BBP Batman İl Başkanı Adem Bağlamış ile birlikte partililer de katıldı.
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