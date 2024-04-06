YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti

YSK, Kütahya\'da geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti

Kütahya İl Seçim Kurulu'nun aldığı ve CHP'nin itirazıyla YSK'ya taşınan 'geçersiz oyların yeniden sayılması' kararının iptal talebi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından reddedildi.

06.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Seçim Kurulu'nun aldığı ve CHP'nin itirazıyla YSK'ya taşınan 'geçersiz oyların yeniden sayılması' kararının iptal talebi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından reddedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Milletvekili Tahtasız, yangında evlerini kaybeden aileye destek verdi
    16:41 CHP Milletvekili Tahtasız, yangında evlerini kaybeden aileye destek verdi

    Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Şahinkaya köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden Yılmaz ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve destek sözü verdi.

  • Samsun'da Belediye Makam Aracında Su Bulunması Gündemde
    16:38 Samsun'da Belediye Makam Aracında Su Bulunması Gündemde

    Samsun'un Kavak ilçesinde belediye makam aracının içinde su bulunması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eski Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kendisine iftira atıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

  • Melikgazi Belediyesi, Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı
    16:37 Melikgazi Belediyesi, Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.

  • Çorlu Belediyesi Tarafından İftar Programı Düzenlendi
    16:35 Çorlu Belediyesi Tarafından İftar Programı Düzenlendi

    Çorlu Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, Tasavvuf müziği konseri eşliğinde yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ramazanda birlik ve beraberlik içinde iftar programlarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını teslim aldı ve yeni dönemde birlikte çalışacakları meclis üyelerine başarılar diledi.

  • DEM Parti'den Artuklu Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Ali Amak Mazbatasını Aldı
    16:35 DEM Parti'den Artuklu Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Ali Amak Mazbatasını Aldı

    Mardin Adliye Sarayı'na gelen Mehmet Ali Amak, DEM Parti'den Artuklu Belediye Başkanı seçildikten sonra mazbatasını aldı. Amak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, Mardin halkının kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti ve mazbatayı Artuklu halkının hak ettiğini belirtti.

  • Özhaseki: Deprem bölgesindeki çalışmalar devam ediyor
    16:35 Özhaseki: Deprem bölgesindeki çalışmalar devam ediyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve vatandaşın seçimlerde kendilerine ihtar verdiğini söyledi.

  • BBP'li Selahattin Aktuğ, Güçlokonak Belediye Başkanı olarak göreve başladı
    16:31 BBP'li Selahattin Aktuğ, Güçlokonak Belediye Başkanı olarak göreve başladı

    Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) seçilen Selahattin Aktuğ, mazbatasını alarak Güçlokonak Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Aktuğ, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini belirtirken, kazanmasında emeği geçen parti yönetimine teşekkür etti. Mazbata törenine BBP MKYK üyesi Recep Er, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve BBP Batman İl Başkanı Adem Bağlamış ile birlikte partililer de katıldı.


16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
14:37 Yankesicilik yaparken yakalanınca “Bomba var“ diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı Yankesicilik yaparken yakalanınca "Bomba var" diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
15:40 Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti Kate Middleton’a gizli mesaj mı yolladı Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?
14:08 Erzincan İliç’te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı Erzincan İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
13:09 Rusya’da baraj patlaması: 2.400’den fazla ev sular altında Rusya'da baraj patlaması: 2.400'den fazla ev sular altında
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 16:54:06. #1.13#
SON DAKİKA: YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement