Politika

YSK oy çokluğuyla mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi

ANKARA - Yüksek Seçim Kurlu DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, Van'da mazbatayı DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi.

Van'da yapılan il belediye seçimlerinin ardından oyların yüzde 55,48'ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci, oyların 27,15 alan AK Partili Abdulahat Arvas ise ikinci sırada tamamlamıştı. Fakat Zeydan'ın terör örgütüne yardımdan ve örgüt propagandası yapmaktan hapis cezası verilmesi nedeniyle yapılan itirazlar sonucu Zeydan'ın memnu hakları elinden alınmıştı. Van İl Seçim Kurulu durum üzerine mazbatanın seçimlerde en çok oy alan ikinci adaya mazbatanın verilmesine karar vermişti.

DEM Parti'nin yaptığı itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından bugün saat 17.00'de kararın değerlendirilmesi üzerine toplantı gerçekleştirildi. Siyasi partilerin YSK temsilcilerinin de yer aldığı toplantının ardından DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Şükrü Tiryaki açıklamalarda bulundu. Tiryaki, Van İl Seçim Kurulu'nun kararına itiraz ettiklerini hatırlatarak, "Yüksek Seçim Kurulu bugün bir toplantı yaptı ve bu itirazımızı görüştü. Kurul oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.