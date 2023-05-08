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YSK, oy pusulalarını tanıttı

08.05.2023 13:19
YSK, oy pusulalarını tanıttı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulaları YSK tarafından basına tanıtıldı. Seçmenlerin oy kullanma kuralları da açıklandı.

YSK, oy pusulalarını tanıttı

CUMHURBAŞKANI ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından basına tanıtıldı.

YSK Başkanlığı'nda temsili oy verme kabini kurularak, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak şeffaf sandık ve oy pusulaları basına tanıtıldı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında 1'inci sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci sırada Muharrem İnce, 3'üncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü sırada ise Sinan Oğan yer aldı.

24 PARTİ KATILACAKMilletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan oy pusulasında, 1'inci sırada Millet Partisi, 2'nci sırada Hak ve Özgürlükler Partisi, 3'üncü sırada Türkiye Komünist Partisi, 4'üncü sırada Türkiye Komünist Hareketi, 5'inci sırada Sol Parti, 6'ncı sırada Genç Parti, 7'nci sırada Memleket Partisi, 8'inci sırada Büyük Birlik Partisi, 9'uncu sırada AK Parti, 10'uncu sırada Yeniden Refah Partisi, 11'inci sırada Milliyetçi Hareket Partisi, 12'nci sırada Yeşil ve Sol Parti, 13'üncü sırada Türkiye İşçi Partisi, 14'üncü sırada Adalet Birlik Partisi, 15'inci sırada Anavatan Partisi, 16'ncı sırada Yenilik Partisi, 17'nci sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 18'inci sırada Milli Yol Partisi, 19'uncu sırada Vatan Partisi, 20'nci sırada Güç Birliği Partisi, 21'inci sırada Cumhuriyet Halk Partisi, 22'nci sırada İYİ Parti, 23'üncü sırada Adalet Partisi ve 24'üncü sırada ise Zafer Partisi yer aldı.TELEFON İLE KABİNE GİRMEK YASAK

Seçmenler, iki oy pusulasını da tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak, zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Aksi halde oy geçersiz sayılacak. Ayrıca, 'EVET' ya da 'TERCİH' mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de yine oylar geçersiz sayılacak. Cep telefonu ve kamera gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.

Kaynak: DHA
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