YSK, tartışma konusu olan ''siyah nokta'' belirsizliğine son noktayı koydu - Son Dakika
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YSK, tartışma konusu olan ''siyah nokta'' belirsizliğine son noktayı koydu

11.05.2023 09:16

14 Mayıs seçimleri için Hollanda'ya gönderilen 225 oy pusulasının hatalı çıkması ve bu pusulaların tutanak altına alınarak kullanılmadan ayrılmasının ardından İYİ Partili Öztürk, YSK'ya başvurdu. Kurul, 298 sayılı kanunun ilgili maddelerinin açık olduğunu belirterek bu konuda görüş verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kanunda, "Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılmaması oy pusulasını geçersiz kılmaz" deniliyor.

YSK; İYİ Partili Mustafa Tolga Öztürk'ün, "oy pusulaları veya zarflarda, leke veya mürekkep izi bulunması halinde geçerli olup olmayacağı" yönündeki başvurusu üzerine, bu konudaki 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddelerinin açık olduğunu belirtti.

YSK'DAN GÖRÜŞ İSTEDİ

Öztürk, "oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı" yönünde YSK'dan görüş istedi. Kurul, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un, 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan bu konuda "görüş verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Oy pusulasındaki 'siyah nokta' belirsizliğine YSK son noktayı koydu

298 SAYILI KANUNU İŞARET ETTİLER

298 Sayılı Kanun'un 98. maddesi, "... Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." hükmünü içeriyor.

Aynı Kanun'un 101. maddesi, "Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması." düzenlemesini öngörüyor.

YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: İyi parti ve muhalefetin çamur at izi kalsın hareketi bunlardan anayasa mahkesi bıktı bıktı yargıtay bıktı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Yüksek Seçim Kurulu, Tolga Öztürk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK, tartışma konusu olan ''siyah nokta'' belirsizliğine son noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK, tartışma konusu olan ''siyah nokta'' belirsizliğine son noktayı koydu - Son Dakika
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