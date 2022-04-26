YTB Başkanı Eren: "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz" - Son Dakika
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YTB Başkanı Eren: "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz"

26.04.2022 23:07
YTB Başkanı Eren: "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz" dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye bursu ile Ankara'da öğrenim hayatlarını sürdüren Asya ve Afrika ülkeleri öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi. Eren, YTB Başkanlığı binasında gerçekleşen iftar programı sonrası uluslararası öğrencilerin ülkelerinin kültürel yiyeceklerini ve geleneksel kıyafetlerini tanıttığı stantları ile öğrencilerin resim sergisini gezdi. Stantları ve sergiyi gezdikten sonra öğrencilere seslenen Eren, "Sizler dünyanın dört bir yanından, dünyanın 7 kıtasından Türkiye'ye geldiniz ve eğitim alıyorsunuz. Eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. Ramazan'ın bereketi ile uluslararası öğrencilerimizle 5 defa bir araya geldik. Her iftarda da belli bölgeleri tanıttık. Bugün de Asya Pasifik ve Afrika ülkelerini tanıtıyoruz. Ben çok farklı ülkelerden gelen arkadaşları gördüm. Uluslararası öğrenci olmanın anlamı şu; kendi ülkenizin dışına çıkıyorsunuz ve başka bir ülkede yaşıyorsunuz. Siz şu an Türkiye'yi Türk toplumunu Türk kültürünü ve adetlerini gayet yakından biliyorsunuz. Sizin gibi uluslararası öğrencilerin farklı ülkelerden gelen kardeşlerinizin ülkelerinin kültürlerini öğrenmeleri çok önemli. Bu etkinliği biraz da bunun için yaptık. Biz sizlerle beraber Ramazan ayında mutluluğumuz çoğaltmaya gayret ettik. Bu 5 iftar sayesinde de yaklaşık 2 bin kişi bizle beraber oldu ve Ramazan ayını beraber geçirme imkanı yakaladık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz"

Öğrencilere, bu bayram yalnız olmadıklarını söyleyen Eren, "Türkiye sizin ikinci vatanınız. YTB'de ikinci aileniz. Bu bayram yalnız değilsiniz. Sizler bize ailelerinizin emanetlerisiniz. Sizler bizlere ülkelerinizin geleceklerinin emanetlerisiniz. Birçoğunuzu ülkesinde istikrar ve barış var. Bazılarınızın ülkesinde ise çatışma ve karmaşa var. Ama sizler kendi ülkelerinizin geleceği için canla başla çalışacaksınız. ve mezun olduğunuzda da Türkiye'nin gönüllü elçisi olacaksınız" dedi.

Abdullah Eren konuşmasını bitirdikten sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika YTB Başkanı Eren: 'Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz' - Son Dakika


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