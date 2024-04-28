YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: 2028'e kadar erken seçim olmaz - Son Dakika
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Politika

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: 2028'e kadar erken seçim olmaz

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: 2028\'e kadar erken seçim olmaz

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 2028 Genel Seçimleri'ne kadar kimsenin erken seçim beklememesi gerektiğini vurgulayarak, 'AK Parti iktidarda, CHP belediyelerde yıpranır. Bu millet tarumar olur. 'Bizi kurtaracak biri yok mu?' der' dedi.

28.04.2024 19:11  Güncelleme: 19:22
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Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 2028 Genel Seçimleri'ne kadar kimsenin erken seçim beklememesi gerektiğini vurgulayarak, "AK Parti iktidarda, CHP belediyelerde yıpranır. Bu millet tarumar olur. 'Bizi kurtaracak biri yok mu?' der" dedi.

Yılmaz, Nejat Uygur Tiyatro ve Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin İl ve İlçe Başkanları 2'nci İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yılmaz, 2028 Genel Seçimleri'ne kadar kimsenin erken seçim beklememesi gerektiğini ifade ederek, "Bu şartlar altında erken seçim olmaz. AK Parti iktidarda, CHP belediyelerde yıpranır. Bu millet tarumar olur. 'Bizi kurtaracak biri yok mu?' der. O kadar ağır travmaların neticesiyle olacak işler bunlar. Büyük bir savaş var. Bir taraftan İran- İsrail, bir taraftan Çin, ABD'yi yok etmek istiyor. ABD bizi yok etmek istiyor. Rusya bizden toprak kopartmak istiyor. Batı, Kürt kardeşlerimizin içerisine soktuğu Ermeni unsurlarla kendi nüfusları yetmediği için Kürt kardeşlerimizi kullanarak Kürdistan projesi hayali kuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye şehirlerinin güvenlik altında olduğuna inanmadığını dile getirerek, "Bize bu konuda siyasetin diğer alanlarındaki gibi yalan söylendiyse bu Haçlı zihniyeti bizi tarumar etmeden gitmez" dedi.

"AK Parti her iktidar döneminde bir Türkiye yemiş"

AK Parti hükümetinin 21 yıllık dönemde yaklaşık 3 trilyon dolar vergi aldığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası'nın 800 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "4 tane Türkiye eder. Bugün bütün varlıklarımızı satsak bizim ederimiz 800 milyar dolar. Bunlar her iktidar döneminde bir Türkiye yemiş" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: 2028'e kadar erken seçim olmaz - Son Dakika

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