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Yücel Yalçınkaya: Çekmeköy'ü bir dünya markası haline getireceğiz - Son Dakika

Yücel Yalçınkaya: Çekmeköy'ü bir dünya markası haline getireceğiz

AK Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı olan Yücel Yalçınkaya, Haberler.com YouTube kanalında Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Seçilmesi durumunda Çekmeköy'ü bir dünya markası haline getireceklerini ifade eden Yalçınkaya, iddia bir çıkışa imza atarak ''Çekmeköy'ü yüzde 60'la teslim edeceğiz'' dedi.

Yücel Yalçınkaya: Çekmeköy\'ü bir dünya markası haline getireceğiz
25.11.2023 - 10:39,  Güncelleme: 10:52
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Çekmeköy Belediyesi'nde 3 dönem meclis üyeliği yapan, Anadolu Birleştirici ve Sanayici İşadamları Derneği ASİAD Kurucu Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, AK Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Haberler.com YouTube kanalında Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Yalçınkaya, hem projelerinden bahsetti hem de aday olması durumunda alacağı oy oranına ilişkin iddialı bir çıkışa imza attı.

Yücel Yalçınkaya: Çekmeköy'ü bir dünya markası haline getireceğiz

"ÇEKMEKÖY'Ü DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ"

Aday adaylık başvurusuna yüzden fazla STK temsilcisinin katıldığını ifade eden Yalçınkaya, güçlerini makamlardan değil halktan aldıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı belediyeciliği örnek aldığını ifade eden Yalçınkaya, "Toplumsal birlikteliğin aksiyon alan isimlerinden birisiyim. Biz uluslararası alanda yapacağımız çalışmalarla Çekmeköy'ü dünya markası ve dünya şehri yapacağız. İlçedeki tüm yapılan Yücel Yalçınkaya'yı tanıyor. Milliyetçi kanadın ve diğer partilerin oylarını alacak tek isim benim. Ayrıştırma ve ötekileştirme yapmayacağız" dedi.

Yücel Yalçınkaya: Çekmeköy'ü bir dünya markası haline getireceğiz

"YÜZDE 60 İLE TESLİM EDECEĞİZ"

Aday olması durumunda Çekmeköy'ü yüzde 60 ile alacağını belirten Yalçınkaya, "Belediyenin kendi kaynaklarını oluşturması lazım. Bu anlamda yapılacak çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Asla borçlu bir belediye ve borç alan bir belediye olmayacağız. Kamunun malına sahip çıkmak temel ilkelerimizden biri olacak. Bölgedeki demografik yapıları çok dikkate alıyoruz. Bizim bölgemizde 50 bin Ordulu, 50 bin de Sivaslı var. Bu demografik yapıları temsil noktasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Çok yetenekli gençlerimiz var. Bu gençlerimizin yönetim şemalarında, yönetim kademelerinde olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika Yücel Yalçınkaya: Çekmeköy'ü bir dünya markası haline getireceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yücel Yalçınkaya: Çekmeköy'ü bir dünya markası haline getireceğiz - Son Dakika
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