YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline müjde - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline müjde

24.08.2022 22:01
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline müjde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin, döner sermayeden yapılacak ek ödemelerden faydalanabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin, döner sermayeden yapılacak ek ödemelerden faydalanabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatıldığını duyurdu.

YÖK Başkanı Özvar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin, döner sermayeden yapılacak ek ödemelerden faydalanabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatıldığını duyurdu. Paylaşımda, " Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Erol Özvar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline müjde - Son Dakika

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