Yüksekova Belediye Başkanı Şadiye Kırmızıgül mazbatasını aldı

Politika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Şadiye Kırmızıgül mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Yüksekova'da yüzde 78 oy alan DEM Partili Şadiye Kırmızıgül mazbatasını aldı. Başkan Şadiye Kırmızıgül, Belediye Meclis Üyesi Şoreş Diri, diğer belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte Yüksekova İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Burada evrakları imzalayan Kırmızıgül, 25 belediye meclis üyesi ve 5 il genel meclisi üyesiyle mazbatalarını teslim aldı.

Mazbatanın hayırlı olmasını dileyen Yüksekova Belediye Başkanı Şadiye Kırmızıgül, "Bu mazbatanın barışa, demokrasiye, beraberliğe ve hizmete vesile olmasını umuyoruz. Bütün Yüksekova halkına çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Belediye Meclis Üyesi Şoreş Diri ise yaklaşık 2 aydır süren çalışmaların sonucunda bugün mazbatalarını aldıklarını belirterek, "Başta ilçe eş başkanlarımız ve yönetici arkadaşlarımız, ilçe seçim komisyonumuz, annelerimiz, gençlerimiz, 120 bin Yüksekovalı vatandaşlarımız olmak üzere bütün hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan halkımıza söz veriyoruz; en iyi hizmeti 5 yıl boyunca Yüksekova halkı için yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi 25 belediye meclis üyesinin tamamını almış bulunmaktayız. 5 il genel meclis üyesinin de tamamını almış bulunmaktayız. Bugün itibariyle Yüksekova'da bütün mazbataları DEM Parti almıştır" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ