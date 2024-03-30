Yüksekova Nüfus Müdürlüğü seçim günü hizmet verecek
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla bugün ve yarın açık olacak.
Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarın yapılacak yerel seçimlerde kimlik belgesi olmayan kişilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla hafta sonu da vatandaşlara hizmet sunacak. Seçim günü oy kullanmak isteyen seçmenin kimlik kartı, pasaport ya da yeni tip ehliyet gibi resmi belgeyi sandık görevlilerine göstermesi gerektiğini ifade eden Yüksekova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İrfan Sarı, vatandaşların seçimlerde mağduriyet yaşamamaları adına cumartesi ve pazar günleri 14 görevli personelliyle birlikte hizmet vereceklerini bildirdi. Sarı, "Bakanlığımızın 26 Mart 2024 tarihli ve 626267 sayılı talimatları ile 30-31 Mart 2024 tarihlerinde ülke genelinde nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulması ve "Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneği ibraz etmesi şarttır, hükmü yer aldığı talimat gereği, Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğümüz tüm nüfus personeli ile tam kadro 30 Mart 2024 Cumartesi günü ve 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, seçmenlerimizin taleplerine cevap vermek üzere idaremiz açık bulundurulacaktır. Bizler görevimizin başındayız yapılacak olan seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ve Amasra'da düzenlenen sevgi yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş esnasında kendisine hediye edilen kemençeyi çalan Bakan Tunç, mikrofonun pili bittiğinde yaptığı esprisiyle alandakileri güldürdü.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah saat 08.00'den itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının çevresi dahil olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar arasında YSK binası çevresi, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları bulunuyor.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Altınok, yürüyüşte Çubuklulardan destek isteyerek, ilçenin ulaşım sorununu çözeceklerini ve emeklilere ulaşımın sınırsız olacağını söyledi. Altınok'un yanında AK Parti ve MHP ilçe başkanları da yer aldı.
Yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı. Bir araç kaplama ve dijital baskı işletmesinde çalışan Mert Ozan Yılmaz, çalışmaların hala devam ettiğini belirtti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Eylemciler, İsrail'in işgal politikalarını eleştirerek, adalet talep etti ve İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullandığını vurguladı. Gösteriye yoğun katılım sağlanırken, yağışlı havaya rağmen protesto yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kızılcahamam mitinginde yaptığı konuşmada, seçimin Cumhur İttifakı ile rekabet halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Ankara'nın hızlanması gerektiğini vurguladı.
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