Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, muhtarları ağırladı

Politika

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu belirterek, "Muhtarlar mahallelerdeki sorunların birinci elden çözümü için önemli bir görev üstleniyor" dedi.

Yumurtalık ilçesinde esnaf, sanatkar ve vatandaşlarla sürekli diyalog halinde olan, ziyaretler gerçekleştiren Başkan Altıok, bu kez mahalle muhtarlarını ağırladı. Yumurtalık Belediye Meclis Üyeleri ve Yumurtalık'ın mahalle muhtarlarını belediyedeki makam odasına davet eden Başkan Altıok, muhtarların talep, öneri ve sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini sundu.

Demokrasinin temel taşı muhtarların, mahallelerdeki sorunların birinci elden çözümü için önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Başkan Altıok, "Adanamızın en önemli ilçelerinden birinde yaşadığımız için mutluyuz ve ilçemizi geleceğe emin adımlarla taşıma çabamızdan ödün vermeyeceğiz" dedi.

Yumurtalık'ın sanayi alanındaki yeni yatırımlarla ve turizm destinasyonuyla ulusal ve uluslararası boyuta taşınacağını dile getiren Başkan Altıok, "Eksikliklerimizi yerinde görerek ve yine yerinde belediyecilik çalışmalarıyla bu sorunların üstesinden birer birer geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bağlamda muhtarlarımızla, Adana Büyükşehir Belediyemizle elbirliğiyle, işbirliğiyle, eşgüdüm halinde halkımız için çalışmaya özen göstereceğiz" diye konuştu. - ADANA