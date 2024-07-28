Yumurtalık Belediye Başkanı: Halkın refahı için tüm imkanları seferber ettik

Politika

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçe halkının, esnaf ve sanatkarın refahı ve huzuru için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

İlçe merkezinde vatandaşlara hizmet sunan esnaf ve sanatkarları ziyaret eden Belediye Başkanı Altıok, zor dönemleri birlikte aşacaklarını vurguladı. Başkan Altıok, Yumurtalık halkının ve yaz aylarında tatil için ilçeyi seçen misafirler ile, tüketicilerin çıkarları doğrultusunda hareket eden tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

"Yumurtalık adını dünyaya duyuracak"

Çeşitli yatırımlar sayesinde Yumurtalık'ın yakın zamanda tüm dünyaya adını duyuracağını ifade eden Altıok, "Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. İlçemizde gerçekleştirilecek yatırımlar sayesinde hemşehrilerimizin, esnaf ve sanatkarımızın refah seviyesinin artacağı, işsizlerimizin iş sahibi olacağı günlerin geleceğine inanıyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel, milletvekillerimiz ve tüm belediye başkanlarımızla bölgelerimizin, illerimizin, ilçelerimizin, ülkemizin geleceğe güvenle bakabileceği bir yapı için çalışıyoruz" diye konuştu.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 'Tüketiciyi Koruma Kanunu' çerçevesinde marketlerde reyon ve kasa denetimi, lokanta ve kafelerde ise fiyat-menü listelerinin denetimini yaparak gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. - ADANA