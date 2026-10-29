Yunan F-16 ve savaş gemisi Kıbrıs'ta kalıcı konuşlandırıldı, dedi GKRY Bakanı Palmas - Son Dakika
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Yunan F-16 ve savaş gemisi Kıbrıs'ta kalıcı konuşlandırıldı, dedi GKRY Bakanı Palmas

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GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları ile bir savaş gemisinin Kıbrıs'ta kalıcı olarak konuşlandırıldığını açıkladı. Palmas, haziran ayında bu askeri varlığın geçici olduğunu ve kalıcı konuşlanma kararı alınmadığını söylemişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan'ın adadaki askeri varlığının kalıcı hale geldiğini belirterek, "Yunan F-16'ları ve savaş gemisi Kıbrıs'ta kalıcı olarak bulunacak" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail ile askeri iş birliğini genişletirken, GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları ile Yunan Donanması'na bağlı bir savaş gemisinin Kıbrıs'ta kalıcı olarak konuşlandırıldığını açıkladı. Palmas, "Yunan F-16'ları ve savaş gemisi Kıbrıs'ta kalıcı olarak bulunacak" dedi.

Yunanistan'ın 28 Ekim Milli Günü kutlamaları kapsamında Selanik'te bulunan Palmas, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki askeri iş birliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. İki taraf arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi açıklamalarla sınırlı kalmadığını ifade eden Palmas, askeri alanda somut uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. Palmas, Yunanistan'a ait savaş uçakları ile savaş gemisinin adadaki varlığının kalıcı hale geldiğini vurguladı. Palmas, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki siyasi ve askeri iş birliğinin üst düzeyde sürdürüldüğünü ifade etti.

Haziran ayında geçici denilen askeri varlık kalıcı hale geldi

Palmas'ın son açıklaması, Yunanistan'ın Kıbrıs'taki askeri varlığına ilişkin haziran ayında yaptığı değerlendirmelerden farklılık gösterdi. Rum Savunma Bakanı, 15 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları ile Elli fırkateyninin adadaki varlığının bölgesel gelişmeler nedeniyle geçici olduğunu belirtmiş, kalıcı konuşlanma konusunda herhangi bir karar alınmadığını ifade etmişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da 25 Ekim tarihinde yayımlanan açıklamasında, Kıbrıs'ta iki çift F-16 savaş uçağı ile bir fırkateynin bulunduğunu doğrulamıştı. Dendias, söz konusu askeri unsurların adada konuşlandırıldığını belirtirken kalıcı konuşlanma kararı alındığına ilişkin açıklama yapmamıştı.

Yunanistan, mart ayında bölgesel gelişmeler kapsamında Kimon ve Psara fırkateynlerini Kıbrıs'a göndermiş, ardından Elli fırkateyni görev yapmıştı. Yaklaşık 100 gün bölgede bulunan Elli'nin yerini temmuz ayında Nikiforos Fokas (F-466) fırkateyni almıştı. Kalıcı askeri varlık kapsamında halen hangi Yunan savaş gemisinin görev yaptığına ilişkin ise kesin bilgi paylaşılmadı.

Palmas, Güney Kıbrıs'ın İsrail ile yeni bir açık deniz karakol gemisinin alınmasına yönelik sözleşme imzalandığını hatırlattı. Yaklaşık 150 milyon euro değerindeki anlaşma kapsamında yeni savaş gemisi İsrailli Israel Shipyards tarafından inşa edilecek. Geminin askeri sistemleri ise Rafael Advanced Defense Systems tarafından sağlanacak.

GKRY, Yunanistan ve Fransa ile askeri iş birliğini genişletiyor

Palmas, Güney Kıbrıs'ın İsrail dışındaki askeri ortaklıklarına da değinerek, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle savunma alanındaki iş birliğinin sürdürüldüğünü belirtti. Yunanistan ile ikili askeri anlaşmaların ve ortak programların uygulamaya konulduğunu ifade eden Palmas, Avrupa Birliği'nin SAFE savunma finansman mekanizması kapsamında da ortak çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Selanik'te gerçekleştirilen askeri geçit törenine Rum Milli Muhafız Ordusu komandolarının katılmasını da değerlendiren Palmas, bu katılımın Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki askeri ilişkilerin somut göstergesi olduğunu söyledi. Palmas, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşmede de bölgesel güvenlik gelişmeleri ve iki taraf arasındaki savunma iş birliğinin ele alındığını bildirdi.

Rum basınında yer alan bilgilere göre, GKRY'nin 2027-2029 döneminde askeri kapasitesini artırmaya yönelik 1,28 milyar euroyu aşan savunma harcaması planladığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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