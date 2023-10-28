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Yunanistan, ABD'ye üslerini insani amaçlı çalışmalar için kullanma kolaylığı sağlıyor - Son Dakika

Yunanistan, ABD'ye üslerini insani amaçlı çalışmalar için kullanma kolaylığı sağlıyor

Son Güncelleme: 28.10.2023 23:47

Yunanistan'ın, üslerinin kullanımında ABD'ye 'insani amaçlı çalışmalar' için kolaylık sağlama kararı aldığı ileri sürüldü. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, üslerin kullanım izni sadece insani sebeplerle kullanılacak nakliye uçakları, destek helikopterleri ve personel için verildi. ABD'nin Orta Doğu'da çıkabilecek kargaşa durumunda Yunanistan'ın altyapısını kullanarak bölgeden tahliye operasyonları gerçekleştireceği belirtildi. Bu kolaylık, ABD ile Yunanistan arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde sağlanmaktadır.

Yunanistan'ın, üslerinin kullanımında ABD'ye "insani amaçlı çalışmalar" için kolaylık sağlama kararı aldığı ileri sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, ülkenin, üslerin kullanımında ABD için "kolaylık" sağlamayı kabul ettiği savunuldu.

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, üslerin kullanım izninin sadece insani sebeplerle kullanılacak nakliye uçakları, destek helikopterleri ve personel için verildiği belirtildi.

Yunanistan üslerinde konuşlandırılacak ABD'ye ait uçak ve diğer unsurların, " Orta Doğu'da kargaşa çıkması durumunda, ABD, Yunanistan ve üçüncü ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için kullanılacağı" vurgulandı.

Bu kolaylığın ABD ile Yunanistan arasındaki karşılıklı savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde sağlandığı ifade edilen haberlerde, bu anlaşmanın öngördüğü üslerin dışındaki üslerin de ABD tarafından kullanılmasına izin verildiği savunuldu.

"CNN Greece" haber sitesinde önceki günlerde yer alan haberlerde, İsrail- Filistin çatışmasının başlamasının ardından her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD'nin, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin altyapısını kullanmak istediği iddia edilmişti.

CNN Greece'in Girit'teki Suda Üssü'nden elde ettiğini belirttiği fotoğraflarda, ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, bir KC-135 tipi havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görülmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan, ABD'ye üslerini insani amaçlı çalışmalar için kullanma kolaylığı sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan, ABD'ye üslerini insani amaçlı çalışmalar için kullanma kolaylığı sağlıyor - Son Dakika
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