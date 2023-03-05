Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten özür paylaşımı: İnsan hatasının arkasına saklanamayız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin yaptığı açıklamada özür dileyerek, "İnsan hatasının arkasına saklanamayız" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz çarşamba günü Larissa şehrinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde, bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 57 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sözlerine tüm Yunan halkından ve özellikle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dileyerek başlayan Miçotakis, "Yunanistan'da 2023 yılında iki trenin aynı hat üzerinde karşı karşıya gelecek şekilde uzun süre seyir halinde olmasının kimse tarafından fark edilmemesi mümkün değil. İnsan hatasının arkasına saklanamayız. Devletin yanlışlarını cesurca kabul ederek kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor" dedi.

Demiryollarının ülke genelinde incelenmesi için bir komisyon kuracaklarını belirten Miçotakis, "Ülkemizdeki demiryollarının ciddi şekilde sorunlu olduğunu biliyoruz. Demiryolları, bize yakışmayan ve değiştirmek istediğimiz Yunanistan'ın en bariz örneğidir. Şahsen bizi inciten ve eksikleri olan Yunanistan'ı değiştirmek için siyasetteyim. Her gün ülkemizi daha iyiye taşımak için çalışıyorum. Bunu çoğu zaman başarsam da bazen de başarısız oluyorum. Ülkemizi geriye çeken eksiklerimizi her geçen gün tamamlarsak ne kadar ilerleyeceğimizi de biliyorum. Hak ettiğimiz Yunanistan için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Miçotakis ayrıca, demiryolları kontrol sistemlerinin yenilenmesi için Avrupa Birliği'ne (AB) başvuracaklarını da ifade etti.

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. Larissa'daki tren istasyonu müdürü de gözaltına alınmıştı. - ATİNA