Yunanistan Başbakanı Türk turistleri Midilli Adası'nda karşıladı - Son Dakika
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Politika

Yunanistan Başbakanı Türk turistleri Midilli Adası'nda karşıladı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Midilli Adası'nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşı karşıladı. Miçotakis, Türkiye ile yakınlaşma politikasının yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı olduğunu belirtti. Türk vatandaşlarının Yunan adalarına olan ilgisi, kapıda vize uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından artmış durumda.

20.04.2024 14:55
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Midilli Adası'nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşı karşıladı. Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ile yakınlaşma politikası yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı oluyor" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Yunan adasını içeren kapıda vize uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşları komşu ülkenin adalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yunanistan'ın Midilli Adası başta olmak üzere Sakız, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adaları Türkiye'den ziyaretçi akınına uğruyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis da Midilli Adası'nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşını karşıladı. Miçotakis, Türk turistler ve Türk gemi firması sahibi Ali Jale ile sohbet etti.

Miçotakis kapıda vize uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Bunun adanın yerel ekonomisi için ne kadar hayati olduğunu vurgulamama gerek yok. Türkiye'den gelen turist sayısındaki kayda değer artışa tanıklık eden tüm ilgili tarafların yüzlerindeki gülümsemenin bunu kanıtladığını görüyorum" dedi.

Vize uygulamasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ve adalıların yararına olacağını belirten Miçotakis, "Komşumuzla barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen adalılar ve doğal olarak devam eden bu iletişimden ekonomik olarak da kazançlı çıkacaklar" şeklinde konuştu.

Miçotakis, "Türkiye ile yakınlaşma politikası yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı oluyor. Yunanistan, Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çalışmaları ve aynı zamanda Türk makamlarıyla işbirliği sayesinde mülteci akınları sorununu somut sonuçlarla mülteci akınlarını önemli oranda azaltmada etkili olan birkaç ülkeden biridir" dedi.

Yunan Başbakanı açıklamasını şu şekilde tamamdı:

"Yasadışı göçün azalması ve madalyonun diğer yüzü olan yasal ziyaretlerin artması Yunanistan ve Türkiye arasındaki bu yakınlaşma politikasının Midilli ve Doğu Ege'deki tüm adalar için önemli bir ekonomik büyüme katkısı getiren gerçek sonuçlar doğurduğunun kanıtıdır" - MİDİLLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunanistan Başbakanı Türk turistleri Midilli Adası'nda karşıladı - Son Dakika

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