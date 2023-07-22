Yunanistan, Batı Trakya'da Türk okullarını kapatma kararı aldı - Son Dakika
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Yunanistan, Batı Trakya'da Türk okullarını kapatma kararı aldı

22.07.2023 17:22

Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türk azınlık ilkokullarını kapatma kararı, tepkilere neden oldu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Lozan Antlaşması'na aykırı olarak Türk azınlığa ait dokuz okulun daha kapatıldığını belirtti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği de kararı kınadı. Gümülcine Türk Gençler Birliği ise hükümetin azınlık yetkililerinin taleplerini dikkate almadan aldığı kararları kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yunanistan, Batı Trakya'da 'öğrenci sayısı yetersiz' diyerek Rodop'ta 7, İskeçe'de 2 Türk ilkokulu için kapatma kararı vermesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Yunanistan tarafından kapatılan Türk azınlık ilkokullarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Eren, Lozan Antlaşması'na aykırı bir şekilde Türk azınlığa ait dokuz okulun daha Yunan makamlarınca kapatıldığını kaydetti. YTB Başkanı Eren, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Batı Trakya Türklerine yönelik hak ihlallerini sürdürüyor! Lozan'a aykırı bir şekilde, anlaşmanın 100. yılında, Türk azınlığa ait 9 okul daha Yunan makamlarınca kapatıldı" ifadelerini kullanırken, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu da kınama yayınladı.

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, öğrenci azlığı gerekçesiyle Batı Trakya'daki dokuz azınlık ilkokulunda eğitimi durdurma kararı ile Batı Trakya'da aktif eğitim veren azınlık ilkokullarının sayısı 90'a indi.

"Bu çağdışı kararları şiddetle kınıyoruz"

Batı Trakya'da Rodop ve İskeçe illerinde toplam dokuz azınlık ilkokulunun öğrenci azlığı nedeniyle 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı öncesi kapatıldığı kararı, Yunanistan Eğitim Bakanlığı'na bağlı Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği de skandal karara karşı açıklamalar yayınladı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, 'Kınama' başlıklı açıklamasında, "Azınlığın aidiyet ve kimlik hakları noktasında Lozan Barış Antlaşması'nı ileri süren yetkililer, aynı hassasiyeti azınlık eğitiminin özerk olarak belirlendiği antlaşma hükümlülüklerini es geçmekte ve görmezden gelmeye devam etmektedir. 14 Mayıs 1991 tarihinde ilan edilen 'Yasalar Önünde Eşitlik' Kanunu'na her fırsatta atıfta bulunan fakat geçen yıllar içerisinde bu girişimden öteye geçemeyen, azınlık haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında ilerleme yerine gerileme yaşadığımız ülkemizde, uluslar arası hukukun ve antlaşmaların geçerliliği sadece azınlık aleyhine yorumlanmakta ve karşılık bulmaktadır. Azınlık olarak eğitim alanında alınan bu ve benzeri çağdışı kararları şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Antidemokratik uygulamaları kınıyoruz"

Gümülcine Türk Gençler Birliği, kapatılan Türk azınlık okullarıyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Hükümetin azınlık yetkililerinin taleplerini dikkate almadan aldığı kararların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Gümülcine Türk Gençler Birliği'nin konuyla ilgili "2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla öğrenci azlığı bahane edilerek, ülkemiz Yunanistan tarafından azınlık okullarımızın kapatılması geleneksel hale gelmiş ve maalesef 9 azınlık okulumuz daha kapatılmıştır. Görevdeki hükümetin, azınlık yetkililerin taleplerini dikkate almadan, azınlık eğitimiyle ilgili almış olduğu kararlar asla kabul edilemez. Bu antidemokratik uygulamaları kınıyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığı Lozan antlaşmasından doğan haklarından mahrum bırakıldığı açıkça ortadadır. Ülkemiz Yunanistan idarecilerinin bir an önce bu yaklaşımdan vazgeçmelerini ve Lozan'da tanınan eğitim özerkliğinin iadesini talep ediyoruz" denildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yunanistan, Batı Trakya'da Türk okullarını kapatma kararı aldı - Son Dakika


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