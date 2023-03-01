Yunanistan'daki tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti - Son Dakika
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Yunanistan'daki tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

01.03.2023 19:25
Yunanistan'daki tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

Yunanistan'da 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, istifa ederek, "Buna siyasi sorumluluk denir" dedi.

Yunanistan'da 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, istifa ederek, "Buna siyasi sorumluluk denir" dedi.
Yunanistan'da 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, istifa etti. Karamanlis yaptığı açıklamada, "Bu kadar trajik bir şey olduğunda, devam etmek ve hiç olmamış gibi davranmak imkansız. Buna siyasi sorumluluk denir. Bu nedenle Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olarak istifamı ilan ediyorum" dedi. Hayatını kaybedenlerin anısına saygı göstermek için istifa ettiğini belirten Karamanlis, Yunan devletinin ve siyasi sisteminin tarih boyunca yaptığı hataların sorumluluğunu üstlendiğini aktararak, "En derin üzüntülerimi ve kurbanların ailelerine desteğimi ifade ediyorum" dedi.
Larissa'daki tren istasyonu müdürü gözaltına alındı
Yunan polisi tarafından yapılan açıklamada ise, Larissa kentindeki tren istasyonu müdürünün tren kazasıyla ilgili gözaltına alındığı ifade edildi. Yunanistan Polis Sözcüsü Constantia Dimoglidou yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki şüphelinin yolcu treni ile yük treninin çarpışmasıyla ilgili yürütülen ön soruşturma kapsamında Larissa Polis Departmanı tarafından gözaltına alındığını ve hakim karşısına çıkarılacağını belirtti.
Tren kazası
Atina'dan Selanik'e giden yolcu treni, Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti. Kazada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu çarpışmanın şiddetiyle tamamen ezilirken, üçüncü vagonu ise raydan çıktı. Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun ise öğrencilerden oluştuğu belirtildi. İki trenin çarpışmadan önce "kilometrelerce" aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu aktarıldı. Çarpışmanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ATİNA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yunanistan'daki tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'daki tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti - Son Dakika
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