Yunanistan Türk vatandaşları için vize kararını verdi - Son Dakika
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Politika

Yunanistan Türk vatandaşları için vize kararını verdi

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki 10 adaya kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzatarak, Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayan yeni bir liste oluşturdu. Uygulama, Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacak.

21.03.2025 12:44
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Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.

2 ADA DAHA VİZESİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı. Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Ege Denizi, Yunanistan, Politika, Turizm, Hukuk, Vize, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan Türk vatandaşları için vize kararını verdi - Son Dakika

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