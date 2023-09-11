Yunanistan Denizcilik Bakanı, feribottan atılan yolcunun ölümünün ardından istifa etti - Son Dakika

Yunanistan Denizcilik Bakanı, feribottan atılan yolcunun ölümünün ardından istifa etti

Son Güncelleme: 11.09.2023 18:08

Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, Pire Limanı'nda geç kaldığı feribottan itilen bir yolcunun boğularak ölmesi olayı üzerine görevinden istifa etti. Varvitsiotis, adaletin yerini bulması ve sorumluluğunu kabul etmesi için bu kararı aldığını açıkladı.

Yunanistan'da, Pire Limanı'nda geç kaldığı feribottan itilen bir yolcunun boğularak ölmesinin ardından Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis görevinden istifa etti. Varvitsiotis, adaletin yerini bulması için bu kararı aldığını ve bir siyasetçi olarak yaşanan olaydaki sorumluluğunu kabul ettiğini dile getirdi.

ARBEDE ESNASINDA DENİZE ATILDI

Yunanistan'da büyük yankı uyandıran Pire Limanındaki olayda, 36 yaşındaki bir yolcu, geç kaldığı ve hareket etmekte olan feribotun rampasına elinde bileti ile son anda atlamış, ancak onu feribota almak istemeyen görevlilerle yaşadığı arbedede, denize itilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmişti.

"UTANÇ GEMİSİ" DENİLİYOR

Olayın bölgedeki güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından, özellikle sosyal medyada halk büyük bir tepki göstermişti. "Blue Horizon" isimli feribot, Yunan medyası tarafından ilgili haberlerde "Utanç Gemisi" olarak adlandırılıyor.

DENİZE ATAN KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sırasında feribotun, tüm yaşananlara rağmen, önce seferine devam ettiği, ancak daha sonra polisin talimatı üzerine limana döndüğü belirtiliyor. Yunan Sahil Güvenliği, olayın ardından feribot kaptanı ile feribotta görev yapan üç kişiyi gözaltına almış, görevlilerden ikisi daha sonra, tedbirli olarak serbest bırakılmıştı. Feribotun kaptanı ile, yolcuyu denize ittiren görevli ise gözaltında tutulmaya devam ediliyor. Söz konusu kişiler hakkında, taksirle adam öldürme ve yardım yükümlülüğünü yerine getirmeme suçlarından dava açılması bekleniyor.

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Politika Yunanistan Denizcilik Bakanı, feribottan atılan yolcunun ölümünün ardından istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan Denizcilik Bakanı, feribottan atılan yolcunun ölümünün ardından istifa etti - Son Dakika
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