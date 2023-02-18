Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı, siyasi konulara bağlayamayız" - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı, siyasi konulara bağlayamayız"

18.02.2023 21:38
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı, siyasi konulara bağlayamayız"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı herhangi bir jeopolitik gelişmeye, siyasi konulara bağlayamayız" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı herhangi bir jeopolitik gelişmeye, siyasi konulara bağlayamayız" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türkiye'ye gelmesinin ve Türk kamuoyunda oluşan olumlu atmosferin, iki halkın yakınlığını gösterdiğini belirten Dendias, "Türkiye, benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya. Bu üzücü felaketin sonuçlarını şuan bilmek ve hissetmek henüz mümkün değil. Türkiye'deki varlığım, Yunanistan'ın Türk halkına olan bölünmez desteğini ve dayanışmasını ifade etmeye yönelik apaçık bir göstergeydi. Gördüğümüz görüntüler şok edici, hissettiğimiz üzüntü tarif edilemez. Depremzedeleri harabelerden kurtarmak için mümkün olan her türlü çabayı gösteren Yunan yardım misyonu üyelerinin verdiği mücadele takdire değerdir. Bu kasvetli ortamda Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu bizleri özel bir samimiyetle karşıladı ve Yunan Hükümetine, Yunanistan Başbakanına, Yunan halkına şükranlarını ifade etti. Ayrıca Yunan ekiplerin çalışmalarından sıkça övgüyle söz etti. Türk vatandaşlarının sıcak ve içten istekleri aynı sıcaklık ve özveri ile ekiplerimiz tarafından yerine getirildi. Yunan devleti ve toplumunun komşumuza yardım etme konusundaki istekliliği ve buna bağlı olarak Türk toplumunun bu yardımı kabul etmedeki minnettarlığı, unutmamamız gereken temel parametrelerdir. Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı herhangi bir jeopolitik gelişmeye, siyasi konulara bağlayamayız" ifadelerini kullandı. - ATİNA

Kaynak: İHA
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk halkına yapılan yardımı, siyasi konulara bağlayamayız Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk halkına yapılan yardımı, siyasi konulara bağlayamayız Yunanistan'a göre deprem sonrası atmosfer iki halkın yakınlığını gösteriyor Yunanistan'a göre deprem sonrası atmosfer iki halkın yakınlığını gösteriyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: 'Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı, siyasi konulara bağlayamayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı, siyasi konulara bağlayamayız" - Son Dakika
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