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Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor - Son Dakika

Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor

17.11.2021 17:36
Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor

Yunusemre Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde stant açtı.

Yunusemre Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde stant açtı. Festivalin en fazla ilgi gören stantları arasında yer alan stantta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de ziyaretçilerle buluştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenen Tam Bana Göre Festivali renkli başladı. 16 - 21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Yunusemre Belediyesi de stant açarak ziyaretçilerini ağırlıyor. AK Partili belediyelerin, faaliyetlerini sergileyip ziyaretçilere hizmetlerini anlattığı festivalde müzik dinletileri ve konserler olurken; genç sanatçılar sahne alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan festivalin ilk gününde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de ziyaretçilerle bir araya geldi. Stantta ziyaretçileri Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin silikon heykeli karşılarken; ziyaretçilere mesir macunu ve mesir çayı ikram edildi. Ziyaretçilerin, Manisa'da şehzadelik yapan padişahların ve sultanların kıyafetlerini giyip özçekim makinesi ile çekilen fotoğraflarını hemen çıktı alabildikleri ya da sosyal medyaya yükleyebildikleri stantta, Yunus Emre Kültür Parkı Türk İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi'nde üretilen eserler de beğeniye sunuldu. Standın ziyaretçileri arasında AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve M. Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve belediye başkanları da bulunuyor. Festivalde gençlerle sohbet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kendisine "Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" dalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül kazandıran projeleri gençlerle paylaşarak, gençlerin özçekim isteğini geri çevirmedi. - MANİSA

Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor
Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor
Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor
Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor
Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor
Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor
Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor

Mehmet Çerçi, Yunusemre, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunusemre başkentte gençlerle buluşuyor - Son Dakika
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