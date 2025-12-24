Başkan Balaban Spil Mahallesi sakinlerini dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Spil Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, mahallenin ihtiyaçları, talepleri ve çözüm bekleyen konuları ele alındı.

Mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu kez Spil Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Yusuf Ataç, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Temizlik İşleri Müdürü Muğdat Gündoğdu'nun yanı sıra Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İbrahim Başaran ile İşletme Müdürü Yasin Korkmaz ve Mahalle Muhtarı Mehmet Calay'ın da yer aldığı buluşmada Belediye Başkanı Balaban, vatandaşları tek tek dinledi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette iletilen talepler Belediye Başkanı Balaban tarafından not alındı.

Mahalle odaklı hizmet anlayışları doğrultusunda bu buluşmaları önemsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Balaban, sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı. Yunusemre'de ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Balaban, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde vatandaşlarımızdan dinleyerek, önceliklerimizi buna göre belirliyoruz" diyerek mahalle buluşmasının sonunda iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarılacağını sözlerine ekledi. - MANİSA