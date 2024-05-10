Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Barbaros ve Muradiye mahallelerinde ihtiyaçları belirleyerek projeleri hayata geçireceklerini açıkladı.

10.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Balaban, iki mahallede ihtiyaçları belirleyerek vatandaşların sorunlarını çözecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Yunusemre Belediyesi iyilikseverlerinde desteğini arkasına alarak, mahallelerin sorunlarına çözüm bulmak ve birçok projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sorunları yerinde inceleyip bölgede yaşayan vatandaşlar ile birlikte ihtiyaçları belirleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın mahalle ziyaretlerinin durağı Barbaros ve Muradiye oldu. Bölgede teknik incelemelerin yapıldığı ziyaretlerde Başkan Balaban'a Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Emlak ve İstimlak Müdürü Suat Yakupoğlu eşlik etti.

Barbaros Mahallesinde yaşayan halkın kullanımı için güzel bir sosyal tesis inşa edeceklerini belirten Başkan Balaban, iyilikseverler ile el ele vererek Yunusemreli vatandaşların ihtiyaçlarını hızla gidereceklerini belirtti.

Muradiye'ye Sosyal Tesis, Taziye Evi ve Park yapılacak

İlçenin en büyük mahallesi Muradiye'de ise yaşanan sorunlarla ilgili fikir alışverişinde ve teknik incelemelerde bulunan Başkan Semih Balaban, Muradiye'nin en iyisini hak ettiğini belirtti.

Başkan Balaban, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Saha çalışmalarımız kapsamında Barbaros ve Muradiye mahallelerimizde teknik incelemelerde bulunduk. İncelemelerimiz sonucunda mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızla karşılayacağız. İyilikseverler ile el ele vererek Muradiye Mahallemize park, sosyal tesis ve taziye evi kazandıracağız. Yunusemre Belediyesi halkın belediyesidir ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile halkımıza hizmet edeceğiz."

Ziyaretlerde Başkan Balaban vatandaşlar ve esnaf ile sohbet ederek talepleri dinledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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