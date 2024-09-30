Yunusemre Belediyesi\'nden Camilerde Temizlik ve Bakım Seferberliği

Politika

Yunusemre Belediyesi, halkın ferah ve temiz ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için ilçedeki camilerde bakım ve tadilat çalışması gerçekleştiriyor. 3 farklı müdürlük koordine bir şekilde ibadethanelerde ihtiyaç duyulan çalışmaları yerine getiriyor.

Halkın belediyesi halkının ihtiyaçlarına öncelik veriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncelik verdiği çalışma kapsamında Kadın ve Aile Müdürlüğü Cami Temizlik ekipleri ilçe genelinde bulunan ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştirirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise talep edilen camilerde bakım çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri de cami bahçelerinde çit ve çevre bakımını yerine getiriyor. Çalışmalar kapsamında bütün camiler dip köşe temizlenirken, halkın ibadetini temiz ve konforlu bir ortamda yapabilmesi için yoğun gayret gösteriliyor. Barbaros Mahallesi Aliağa Camisinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarını Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da yerinde inceledi. Başkan Balaban'a incelemesinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, teknik ekipler ve mahalle sakinleri katıldı.

"İbadethanelerimiz önceliğimizdir"

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada halkın mutluluğu ve ferahı için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ibadethanelerin kendileri için öncelik olduğunu söyledi. Başkan Balaban, "Halkımızın istekleri bizim önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın temiz ve konforlu bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi en doğal hakkıdır. Biz de ekip olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz genelinde camilerimizde ve ibadethanelerimizde temizlik ve bakım seferberliği başlattık. Cami temizlik ekibimiz düzenli bir şekilde ilçemizde bulunan camilerimizde titiz bir şekilde çalışıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde 100 camimizde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca camilerimizde bakım çalışması da gerçekleştiriyoruz. Barbaros mahallemizde bulunan Aliağa camimiz de tadilat boya ve çevre düzenlemesi ihtiyacı vardı. Bu gün de incelemelerimizi gerçekleştirdik. İnşallah ilçemiz genelinde olduğu gibi Barbaros mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız da temiz ve konforlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilecek." - MANİSA