Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Toplantıda yerel yatırımlar ve belediye hizmetleri konuşuldu.

26.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:22
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Toplantıda bölgeye yapılması planlanan yatırımlar, belediye hizmetleri ve projeler masaya yatırıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Yuntdağı'ndaki mahallelerin muhtarlarıyla toplantı yapıldı. Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci ve Emine Özge Arslan eşlik etti.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Balaban, Yuntdağı'na büyük önem verdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hiçbir mahallemizde ayrım gözetmeden hizmet veriyoruz. Yuntdağı, hem doğal güzellikleri hem de kültürel dokusuyla ilçemizin önemli bir bölgesi. Bu bölgedeki kırsal mahallelerimize belediyemizin rutin hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da destekler sunuyoruz. Bugün muhtarlarımızla bir araya gelerek ihtiyaçları, önerileri ve talepleri değerlendirdik. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise oldukça verimli geçen istişareden dolayı Başkan Balaban ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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