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Yunusemre'nin sokak hayvanları için hazırladığı proje bu yıl hayata geçecek - Son Dakika

Yunusemre'nin sokak hayvanları için hazırladığı proje bu yıl hayata geçecek

05.01.2022 13:42
Yunusemre'nin sokak hayvanları için hazırladığı proje bu yıl hayata geçecek

Yunusemre Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Çerçi, meclis üyelerine bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi, Manisa Valiliği, bazı kurum ve kuruluşların desteği ile yapılacak projeye kısa süre içerisinde başlayacaklarını söyledi.

Yunusemre Belediye Meclisi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 19 madde görüşüldü. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çerçi, 2022 yılının tüm dünyaya, ülkemize hayırlar getirmesini diledi. Son dönemde artan vaka sayılarına da dikkat çeken Başkan Çerçi, vatandaşlardan hatırlatma aşılarını olmalarının önemine dikkat çekti, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi Projesini anlattı

Meclis üyelerine bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi projesi hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Çerçi, Manisa Valiliği, bazı kurum ve kuruluşların desteği ile yapılacak projeye kısa süre içerisinde başlayacaklarını söyledi. Başkan Çerçi, "Sokak hayvanları ile ilgili projemizi 2022 yılında hayata geçireceğiz. Burada hayvanların bakımının yapılacağı ameliyathaneler ve rehabilitasyon bölümlerinin yanı sıra doğal yaşam alanları da bu projenin önemli bir parçası. Vatandaşlarımız buralara gelip hayvanlarla ilgilenebilecek, sahiplenebilecekler. Valimizin nezareti, diğer belediye ve kamu kurumlarının desteğiyle projemizi 2022 yılında tamamlayacağız" diye konuştu.

Kahraman Polis Fethi Sekin anıldı

Meclis, PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesine bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlara gerçekleştirmek istediği saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin'i vefatının 5. yılında unutmadı. Meclis üyeleri, kahraman polisin anısının yaşatılacağını söyledi.

Denetim Komisyonu üyeleri seçildi

Toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Kapalı oylamayla ile yapılan oylamada M. Arif Alkan, Gürkan Koyuncu, Hakan Cengiz, Ali Zafer İksir ve Bülent Mersinli komisyon üyeliğine seçildi. Şubat ayı meclis toplantısının ise 1 Şubat Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Yunusemre'nin sokak hayvanları için hazırladığı proje bu yıl hayata geçecek
Yunusemre'nin sokak hayvanları için hazırladığı proje bu yıl hayata geçecek
Yunusemre'nin sokak hayvanları için hazırladığı proje bu yıl hayata geçecek

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Rehabilitasyon, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yunusemre'nin sokak hayvanları için hazırladığı proje bu yıl hayata geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunusemre'nin sokak hayvanları için hazırladığı proje bu yıl hayata geçecek - Son Dakika
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