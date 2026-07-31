Yüreğir Belediye Başkanvekili yeniden Cafer Boyraz oldu

Adana'da Yüreğir Belediyesi Başkanvekilliği için mecliste yapılan dördüncü tur oylamada CHP adayı Cafer Boyraz yeniden başkanvekili seçildi.

İçişleri Bakanlığı, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın "rüşvet vermek" suçundan aldığı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Yüreğir Belediye Meclisi, Cafer Boyraz'ı vekil olarak seçmişti. Ancak yapılan itirazlar üzerine konu yargıya taşındı. İtirazları inceleyen İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkanvekilliği seçiminin iptaline hükmetti.

Karar sonrası Yüreğir Belediye Meclisi, sadece üçüncü turun tekrarlanması amacıyla olağanüstü toplandı. Tekrarlanan 3. tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın adayı Tarık Özünal 19 oy alırken, CHP'nin adayı Cafer Boyraz 18 oyda kaldı. Sonuçların divan heyeti tarafından ilan edilmesinin ardından meclis salonunda taraflar arasında tartışma çıktı.

Gerginliğin ardından, en yüksek oyu alan adayın kazanacağı 4. tur oylamasına geçildi. Yapılan oy sayımı neticesinde CHP'nin adayı Cafer Boyraz 19 oy alarak Yüreğir Belediye Başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı adayı Tarık Özünal 17 oyda kalırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

"Usulsüzlüğümüz yoktu"

Seçimi kazanarak yeniden koltuğa oturan Cafer Boyraz, "Önceki seçimlerde bizim hiçbir usulsüzlüğümüz yoktu, son derece demokratik çerçeve içerisinde yapılan bir seçimdi. Meclisimizi, belediyemizi yönetmeye devam edeceğim" dedi.