Yüreğir Belediyesi\'nden Ücretsiz LGS Hazırlık Kursu

Politika

Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen Yüreğir Belediyesi, liseye hazırlanan öğrencilere 5 Kültürevinde ücretsiz LGS hazırlık kursu vermeye başladı.

Yüreğir Belediyesi'nin ilçede yaşayan gençlerin iyi bir lisede okumaları amacıyla başlattığı ücretsiz LGS (Lise Giriş Sınavı) Hazırlık Kursu yoğun ilgi görüyor. Yıl boyu devam edecek kurs sürecinde öğrenciler, hayallerindeki okula girmek için alanında uzman eğitmenlerden eğitim alıyor.

Doğankent Kültürevi, Çetin Topçuoğlu Kültürevi, Mevlana Kültürevi, Yunus Emre Kültürevi ve Fatih Terim Kültürevi'nde başlayan hazırlık kursları öğrencilere ve ailelerine büyük destek oluyor. Kursa katılan öğrencilere profesyonel kadro eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi destekler sağlanıyor.

BAŞKAN DEMİRÇALI: "YOLLARI AÇIK OLSUN"

Fatih Terim Kültürevi'ni ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kursta eğitim desteği alan öğrencilerle buluştu. Gençlere iyi bir lise yolunda başarılar dileyen Başkan Demirçalı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Her alanda her türlü destekle daima yanlarında olacağız. Yüreğir Belediyesi olarak 5 kültürevimizde öğrencilerimize eğitim desteği sağlıyoruz. Şu anda 350 öğrencimiz kurslarımızdan yararlanıyor. Çok yakında bu sayı binlere ulaşacak. Ben şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları hep açık olsun" dedi. - ADANA