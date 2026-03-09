Başkan Demirçalı: "Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşıyoruz" - Son Dakika
Başkan Demirçalı: "Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşıyoruz"

Başkan Demirçalı: "Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşıyoruz"
09.03.2026 20:18  Güncelleme: 20:26
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ruhunu vurgularken, Yenidoğan Mahallesi'nde düzenlenen geniş katılımlı iftar programında mahalle sakinleri bir araya geldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan'ın bereketini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak, aynı sofrada buluşmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Yüreğir Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında Yenidoğan Mahallesi'nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen programda, iftar öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, ilahiler seslendirildi.

İftar yemeğinin ardından konuşan Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Önder Üzüm, iftar programı için Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'ya teşekkür ederek, Ramazan ayının tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Başkan Demirçalı ise Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, Yüreğir'in farklı mahallelerinde vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Demirçalı, "Ramazan'ın bereketini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak, aynı sofrada buluşmak bizim için çok kıymetli. Bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Program, vatandaşların sohbet edip Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşamasıyla sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

