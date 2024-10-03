Yusuf Ziya Yılmaz: Milletimizi Yanlış Anlamadık

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, milletin kendilerini yanlış anlamadığını belirterek, "Milletimiz, bizim ne yapmak istediğimizi, ne düşündüğümüzü, ne düşünmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini adeta çözülmüş bir bulmaca gibi her gün önümüze koyar." dedi.

Yılmaz, AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek ve yapılması gerekenleri görüşmek için kente geldiğini söyledi.

AK Parti siyasetinin hiçbir zaman seçimlere endeksli olmadığını belirten Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarında Niğde'nin kötü olmadığını ancak daha iyi olabileceğini ifade etti.

"Milletimiz bizi yanlış anlamaz"

Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde ülke genelinde bekledikleri sonucu alamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunda olanda hayır vardır. Milletimizin belki bize bu seçim sonucu itibariyle o sürecin 31 Mart'a gelinceye kadar olan süreç içerisinde belki yaptığımız hizmetlerde, belki uluslararası konjonktürde, dünyada olan biten olaylarda veya o olayların Türkiye'ye yansıyan boyutlarında, belki daha dikkat etmemiz gereken bazı konuların olduğunu uyarmak amacıyla beklediğimiz sonucu değil de milletimiz bir küçük uyarıyı da sandıktan bize belki ifade etmek istedi. Belki değil, öyle oldu. Dolayısıyla biz onu öptük başımızın üzerine koyduk. Hiçbir zaman için 'Ya öyle değildi de böyleydi de biz burada yanlış anlaşıldık da' hayır, yanlış anlaşılmadık. Milletimiz bizi yanlış anlamaz. Milletimiz, bizim ne yapmak istediğimizi ne düşündüğümüzü, ne düşünmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, adeta çözülmüş bir bulmaca gibi her gün önümüze koyar. 'Alın, yol haritanız bu. Şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım' der. "

"Milletimizin taleplerini talimat olarak görürüz"

Milletin ferasetine inanan bir siyasi hareket olduklarına dikkati çeken Yılmaz, "Biz biliyoruz da milletimiz, bizim bildiğimizi bilmiyor gibi bakmayız. Biz milletimizin talimatını, milletimizin taleplerini onun bir talimatı olarak görürüz. Onun isteğini de bizim önümüzdeki süreci planlarken de yapmamız gereken bir doğrultu planlamamız gereken bir yol haritası olarak görürüz." diye konuştu.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve partililer katıldı.