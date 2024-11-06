Yusuf Ziya Yılmaz: Siyaset İnsana Dokunmalı - Son Dakika
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Politika

Yusuf Ziya Yılmaz: Siyaset İnsana Dokunmalı

Yusuf Ziya Yılmaz: Siyaset İnsana Dokunmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, siyasetin insanın hayat konforunu artırmak için yapıldığını söyledi.

06.11.2024 19:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "İnsana dokunmayan hiçbir eylem ve program bizim için kıymet ifade etmiyor. Çünkü biz siyaseti insanımızın hayatının konforunu yükseltmek için yapıyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya gündeminde çok hızlı olayların olduğunu söyledi.

Bu olaylardan en önemlilerinin Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Sıcak gündem değişikliklerinin ve olayların çok olduğu bir Orta Doğu, Balkan ve Kafkas coğrafyasındayız. Kuzeyimizde ve güneyimizde savaş var, sınır ötesinde birtakım olaylar oluyor. Yine bu durumların ülkemize yansıyan bazı sosyal ve ekonomik yansımaları oluyor." diye konuştu.

Siyasette belirlenen güzergahın önemine dikkati çeken ve AK Parti'nin güzergahının milletin kalbinden geçtiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimizin ağırlık merkezinde insan var. Biz insana öncelik veriyoruz. İnsana dokunmayan hiçbir eylem ve program bizim için kıymet ifade etmiyor. Çünkü biz siyaseti insanımızın hayatının konforunu yükseltmek için yapıyoruz. Daha doğrusu AK Parti aslında bir hizmet hareketi. Yani muhakkak ki AK Parti'nin de bir kuruluş ideolojisi var ama bu ideolojik altyapıyı hizmetin asla önüne koymuyoruz. Rakiplerimizden farkımız da bu. İdeolojiden ziyade konuştuğumuz her şeyin insanların hayatına ne kadar katkı veriyor, aksiyona dönüşüyor onu sorguluyoruz, ona bakıyoruz."

Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz: Siyaset İnsana Dokunmalı - Son Dakika

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