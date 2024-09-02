Yusuf Ziya Yılmaz: 'Sosyal medya algısıyla 5 seneyi geçiremezler' - Son Dakika
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Politika

Yusuf Ziya Yılmaz: 'Sosyal medya algısıyla 5 seneyi geçiremezler'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kastamonu’da yaptığı açıklamada, muhalefet partilerinin sosyal medya algısı yaratma çabalarının başarılı olamayacağını belirtti. 31 Mart seçimlerini değerlendiren Yılmaz, AK Parti’nin sonuçlardan memnun olmadığını, ancak başarı öyküleri yazacaklarını ifade etti. Yılmaz, hiç bir AK Parti’li belediyenin önceki yönetimle kıyaslama yapmadan, kendi hizmetlerini anlatacağını vurguladı.

02.09.2024 17:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Böylece bir sosyal medya algısıyla birlikte önümüzdeki 5 seneyi geçirmeyi planlıyorlar. Geçmez o 5 sene. Hiç öyle hayal etmesinler. Öyle bir şey mümkün değil." dedi.

Yılmaz, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin değerlendirmesini yapmak için illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin, demokrasinin vazgeçilmezi olarak gördüğü seçimi çok önemsediğini vurgulayan Yılmaz, "Seçim, milletimizin duygu ve düşüncelerinin sandığa yansıyan bir boyutunu ifade eder. Kısaca sandık konuşur. Sandığın ne söylediği de seçim akşamı bir şekilde ortaya çıkar. Sandığın ifade ettiklerini, ne dediğini anlayabilmek için siyaseti iyi okumak gerekir. Sandıktan çıkan o sayısal değerleri iyi okuyarak milletin ne dediğini bir talimat olarak önüne en iyi koyan siyasi hareketlerden bir tanesi AK Partimizdir. 31 Mart seçimlerinde bize yeni görevler verdi, yeni talimatlar verdi." diye konuştu.

AK Parti'li belediyelerin yeni hikayeler yazacağına inandığını dile getiren Yılmaz, "Biz, 31 Mart seçimlerinin sonucundan memnun değiliz. Bizim beklediğimiz sonuç bundan daha iyiydi. Milletimizin değerlendirmesini demin de ifade ettiğim gibi öptük başımızın üstüne koyduk, onu bir talimat olarak aldık. Ama size samimi söyleyeyim, göreceksiniz önümüzdeki süreç içerisinde hem teşkilatlarımızda hem de süreç içerisinde kazandığımız belediyelerde o muhalefet partilerinin yaptıklarıyla mukayese edilmeyecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim belediyelerimizde başarı öyküleri yazılacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, muhalefet belediyelerinin mazeret üretmeye başladığını belirterek, "Daha şimdiden 'ayranım ekşi' demeyen, 'yerim dar onun için oynayamıyorum' diyen, mazeret üreten ve buldukları mazeretleri çeşitli şekilde, gerekçelerle işte 'hükümetin yeterli desteğini alamıyoruz, borçlu belediyeler devraldık' falan filan gibi edebiyatlarla yapmaya niyetleri olmayan işleri yapmamak için gerekçeler arıyorlar. Arkadaşlar bizim hiçbirimizden duymamışsınızdır. Hiçbir AK Parti'li belediye, seçim kazandığı süreçte kendisinden öncekiyle kendisini asla mukayese etmemiş, kendi yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmış, yapamadıkları için de mazeret bulup bir başka birinin kabahatli görmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada altını çizerek söylemek istediğim bir şey var, hiçbir hizmetin oluşturacağı algı sosyal medya algısıyla mukayese edilmez, unutmayın. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz, onlar sosyal medya ve çeşitli algı mekanizmalarını kullanarak yaptıkları işleri cilalayıp, süsleyip, püsleyip önemli işler yapıyorlarmış gibi anlatacaklar. Yapamadıklarına da hep gerekçeler bulacaklar. Böylece bir sosyal medya algısıyla birlikte önümüzdeki 5 seneyi geçirmeyi planlıyorlar. Geçmez o 5 sene. Hiç öyle hayal etmesinler. Öyle bir şey mümkün değil. Biz yaptığımız hizmetlerle hiçbir şekilde sosyal medya algısıyla oluşmayacak kadar bir siyaset algısını Allah'ın izniyle hizmete devam edeceğiz. Aynı zamanda da yaptığımız işleri güzel anlatarak da güzel ifade ederek de önümüzdeki süreçte başarılarımızın devamını sağlayacağız arkadaşlarımızla birlikte."

AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz: 'Sosyal medya algısıyla 5 seneyi geçiremezler' - Son Dakika

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