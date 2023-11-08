 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ölü Bulundu, Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ölü Bulundu, Bir Kişi Tutuklandı

Son Güncelleme: 08.11.2023 11:16

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki gündür kayıp olan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, aracının yanında ölü olarak bulunurken olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi. İddiaya göre olay anında bölgede bulunan kadının verdiği ilk ifadesinde yaşanan tartışmanın ardından Şahin'in başına taşla vurduğunu söylediği ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor doğrultusunda soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki gündür kayıp olan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, aracının yanında ölü olarak bulunurken olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi. İddiaya göre olay anında bölgede bulunan kadının verdiği ilk ifadesinde yaşanan tartışmanın ardından Şahin'in başına taşla vurduğunu söylediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin'den iki gündür haber alınamaması nedeniyle, hakkında arama çalışması başlatıldı. Ramazan Şahin'in (59) cep telefonundan son olarak Ortaca- Fethiye Karayolu Kocabel mevkiinde sinyal alındığı tespit edilince, ekipler olay yerine gitti ve Ramazan Şahin'in aracının yanında cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Şahin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili yapılan tahkikatta Şahin'in kaybolduğu gün bir kadınla birlikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadın ifadesinde, olay günü Ramazan Şahin ile aralarında tartışma yaşandığını ve tartışmanın şiddetlenmesi ile kendisini kurtarmak için Şahin'in başına taşla vurduğunu, ardında da olay yerinden ayrıldığını, ayrıldığı esnada Ramazan Şahin'in hayatta ve iyi durumda olduğunu söylediği iddia edildi. İfadesinin ardından kadının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor doğrultusunda soruşturmanın devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ramazan Şahin, Zafer Partisi, Hisarcık, Dalaman, Muğla, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ölü Bulundu, Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Blinken ziyareti sonrası Akşener'den iktidara uyarı: Sakın ola daha önce yediğiniz kazığı bir kez daha yemeyin
11:29 Szalai, Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman: Beni geri alın
11:19 Avustralya'da internet kesintisi! Sağlık, ulaşım ve ödeme sistemlerinde aksama yaşanıyor
11:09 Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor
10:42 Fenomen Şulemsi ve eşinin estetiksiz halleri ağızları açık bıraktı
10:39 Petrol fiyatları son 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü! Akaryakıta indirim bekleniyor
10:35 Mesut Özil'in babasından bomba itiraf: Almanya Milli Takımı için onu ikna ettim
10:33 İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması
10:19 Denizli'de Genç Apartmanın 3. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı, Hayatını Kaybetti
10:15 Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 11:59:08. #1.11#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ölü Bulundu, Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement