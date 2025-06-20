Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Talat Paşa Anıtı\'nı ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa Anıtı'nı ziyaret etti.

Özdağ, partililerle beraber Talat Paşa Bulvarı'ndaki anıtın önüne gelerek açıklamalarda bulundu.

Talat Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli şehit ilan edildiğini anımsatan Özdağ, DEM Parti'li bir milletvekilinin Meclis'in genel kurulunda Talat Paşa'ya hakaret ettiğini söyledi.

Hakaretin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Özdağ, "Lozan'ı, Cumhuriyet'in kuruluşunu reddeden, Lozan yerine Sevr Anlaşması'nın gerçekleşmesini arzu eden, Türk tarihinin kahramanlarını katil gibi göstermeye kalkan bu zihniyetin Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostu olduğunu düşünmek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, daha sonra partililerle birlikte anıtın başında dua etti.