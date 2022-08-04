Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum

04.08.2022 23:39

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kendisine sorulan "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna Mansur Yavaş üzerinden cevap verdi. Özdağ, Yavaş'ın seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek "Eğer Mansur Yavaş'ın kazanma şansına sahip olsaydım hiç düşünmeden aday olurdum. Mansur Yavaş'ın kamuoyunda en fazla desteği alan kişi olduğu net bir durum. Yavaş aday olmazsa Zafer Partisi aday çıkarma hakkını saklı tutuyor" ifadelerini kullandı.

Sığınmacılara yönelik sivri çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Özdağ, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu çarpıcı ifadelerle yanıtladı.

"6'LI MASAYA 'YAVAŞ'I ADAY GÖSTERİN' DEDİK"

Özdağ, kendisinin aday olup olmayacağı ile ilgili soruya "Eğer Mansur Yavaş'ın kazanma şansına sahip olsaydım hiç düşünmeden aday olurdum. Ama bugün Mansur Yavaş'ın gerekçesi ne olursa olsun kamuoyunda en fazla desteği alan kişi olduğu net bir durum. Biz 6'lı masaya Mansur Bey'i aday gösterin, biz de destekleyelim dedik. Hala 6'lı masadan bir cevap çıkmadı, biz de cevap çıkmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.

"BİR SÜREÇ VAR HALA İŞLİYOR"

Mansur Yavaş hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Özdağ, "Mansur Bey'in 'aday değilim' dediği doğru değil. Bu konuda bildiklerimi kamuoyuyla paylaşmak için ortamın çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama Mansur Bey 'aday değilim' demedi. Bir süreç var, hala işliyor. Biz de Zafer Partisi olarak bu süreç bitmeden herhangi bir yeni değerlendirme yapmayacağız, o pozisyonda duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ZAFER PARTİSİ ADAY ÇIKARABİLİR"

Zafer Partisi'nin bir aday çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili ise Özdağ "Mansur Bey aday olmaz ve ortaya bir şike aday çıkarsa Erdoğan'a karşı, Zafer Partisi hala aday gösterme hakkını saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum - Son Dakika


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