Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'in Nizip ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, gerçekleştirdiği seçim gezilerinde tüm esnafa ve vatandaşlara Suriyelileri göndereceğini söyleyerek, oy istedi.
Suriyelileri yoğun bir şekilde eleştiren Özdağ, bir caddenin ise tamamen Suriyeli esnafın bulunduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gezerek gazetecilere Suriyeli esnafları göstermek isteyen Özdağ'ın karşısına çıkan ilk esnaf ise Türk çıktı.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ'ın, 'Bütün cadde Suriyeli' iddiasında bulunduğu ilçede selam verdiği ilk esnaf Türk çıktı - Son Dakika