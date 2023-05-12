Ümit Özdağ'ın, "Bütün cadde Suriyeli" iddiasında bulunduğu ilçede selam verdiği ilk esnaf Türk çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'in Nizip ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, gerçekleştirdiği seçim gezilerinde tüm esnafa ve vatandaşlara Suriyelileri göndereceğini söyleyerek, oy istedi.

İLK ESNAF TÜRK ÇIKTI

Suriyelileri yoğun bir şekilde eleştiren Özdağ, bir caddenin ise tamamen Suriyeli esnafın bulunduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gezerek gazetecilere Suriyeli esnafları göstermek isteyen Özdağ'ın karşısına çıkan ilk esnaf ise Türk çıktı.