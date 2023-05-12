Ümit Özdağ'ın, "Bütün cadde Suriyeli" iddiasında bulunduğu ilçede selam verdiği ilk esnaf Türk çıktı - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın, "Bütün cadde Suriyeli" iddiasında bulunduğu ilçede selam verdiği ilk esnaf Türk çıktı

12.05.2023 18:11

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir bir dükkanları gezen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bu caddenin tamamı Suriyeli, hepsi Suriyeli esnaf" ifadelerini kullandı. Bu savını kanıtlamak isteyen Özdağ'ın caddede selam verdiği ilk esnaf ise Türk çıktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'in Nizip ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, gerçekleştirdiği seçim gezilerinde tüm esnafa ve vatandaşlara Suriyelileri göndereceğini söyleyerek, oy istedi.

İLK ESNAF TÜRK ÇIKTI

Suriyelileri yoğun bir şekilde eleştiren Özdağ, bir caddenin ise tamamen Suriyeli esnafın bulunduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gezerek gazetecilere Suriyeli esnafları göstermek isteyen Özdağ'ın karşısına çıkan ilk esnaf ise Türk çıktı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • abcde abcdef: Buda taktı suriyelilere yaa. Pöfff bıktık artık yaa Cevap Yaz 113 108 Yayından Kaldır
  • Fırat Duran: Adam Türk çıktı beyler, kamerayı kapat :D Cevap Yaz 160 42 Yayından Kaldır
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Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın, 'Bütün cadde Suriyeli' iddiasında bulunduğu ilçede selam verdiği ilk esnaf Türk çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın, "Bütün cadde Suriyeli" iddiasında bulunduğu ilçede selam verdiği ilk esnaf Türk çıktı - Son Dakika
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