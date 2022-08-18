OTSO binasına alınmayan Ümit Özdağ: "Ordu Valisi'nin sadık bendeleri" - Son Dakika
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OTSO binasına alınmayan Ümit Özdağ: "Ordu Valisi'nin sadık bendeleri"

18.08.2022 17:05
OTSO binasına alınmayan Ümit Özdağ: "Ordu Valisi'nin sadık bendeleri"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) önünde basın açıklamasında bulunmak istedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) önünde basın açıklamasında bulunmak istedi. Dış kapının üzerine kapatılması üzerine tepki gösteren Özdağ, "Ordu Valiliği hakkında yaptığım açıklama yüzünden talimat gelmiş. İş dünyasının menfaatlerini mi savunacaklar, yoksa Ordu Valisi'nin sadık bendeleri(köle) olmayı mı savunacaklar?" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için geldiği kentte OTSO hizmet binası önünde basın açıklamasında bulunmak istedi. Bu esnada binanın dış kapısının kapatılmasına tepki gösteren Özdağ, kapıyı kapatan görevliye nedenini sordu.

"Ordu Valiliği'ni mi temsil ediyorlar, Ordu'da iş dünyasını mı temsil ediyorlar?"

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, "Bugün Zafer Partisi olarak Ordu'da temaslarımızı sürdürüyoruz. Bütün şehirlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman iş dünyası ile de bir araya geliyoruz, onların dertlerini dinliyoruz ve kendi çözüm önerilerimizi öneriyoruz. Ordu'da da görüşme yapmayı arzu ettik, il başkanımız (Sevinç Başaran) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Servet Şahin) ile görüştü ve başkan demiş ki; 'Ordu Valiliği ile ilgili Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu açıklamadan dolayı görüşmek istemiyoruz.' Şimdi, başkan ve yönetim kurulu üyeleri, şu kararı vermeliler: Kendileri Ordu Valiliği'ni mi temsil ediyorlar, Ordu'da iş dünyasını mı temsil ediyorlar? İş dünyasının menfaatlerini mi savunacaklar, yoksa Ordu Valisi'nin sadık bendeleri(köle) olmayı mı savunacaklar?" ifadelerini kullandı.

"Ordu Valisi'nin sadık bendeleri"

"Biz burayı ziyaret etmemekten parti olarak hiçbir şey kaybetmedik. Ancak kendileri bir kurum olarak kimliklerini kaybettiler. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Siz Ordu Valisi'nin memuru musunuz kardeşim?" diyen Özdağ şunları söyledi:

"Biz sizi Türk iş adamı sanıyorduk ve onun için muhatap aldık. Ama Türk iş adamı değil de aslında Ordu Valisi'nin sadık bendeleri olduğunuzu bilseydik, zaten sizi muhatap alıp da görüşmezdik biz. Siz, kendi kurumunuzu temsil yeteneğine bile sahip değilsiniz. Yıllardan beri siyaset içerisindeyim, Türk siyaset tarihini de iyi bilirim, hiçbir zaman iş dünyasının temsil noktasında böyle zavallı bir duruma düşürüldüğünü görmedim."

Özdağ'ın iddiası

6 Ağustos tarihinde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Özdağ'ın iddiası şöyle:

"Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı."

Valilik cevabı

Ordu Valiliği'nden, Özdağ'ın açıklamasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Ümit Özdağ bugün; 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı' yalanını ortaya atmıştır. Bu iddia tamamıyla gerçekdışı ve provokasyon amaçlıdır. Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, 2020 yılında 35 briket ev yapımı için ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur." - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu Valiliği, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika OTSO binasına alınmayan Ümit Özdağ: 'Ordu Valisi'nin sadık bendeleri' - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTSO binasına alınmayan Ümit Özdağ: "Ordu Valisi'nin sadık bendeleri" - Son Dakika
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