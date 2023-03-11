Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak açıklandı - Son Dakika
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Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak açıklandı

11.03.2023 16:42
Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak açıklandı

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak açıklandı.

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak açıklandı.

Parti genel merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ile Türkiye İttifakı'nı oluşturan 7 siyasi parti arasında Ata İttifakı protokolü imzalandı.

Daha sonra açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin iki kutup arasında ayrıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Özdağ, Türk milletinin ne Cumhur İttifakı'na ne de Millet İttifakı'na mecbur olduğunu söyledi. Ata İttifakı'nın Atatürk'ten aldığı feyzle 1924 Anayasası ilkelerini büyük bir kararlılıkla savunacağını ifade eden Özdağ, "Türk devletini değişik ittifaklar adı altında tasfiye etmek ve sözde yeniden kurmak için yola çıkanlara asla izin vermeyeceğiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nde direnen Türk ordusunun ruhuyla direneceğiz, mücadele edeceğiz." dedi.

Ata İttifakı'nın adayı olarak açıklanan Sinan Oğan ise başta Zafer Partisi olmak üzere kendisini ortak aday olarak gösteren partilere teşekkür etti. Türkiye'nin iki kutup arasında sıkıştırılmak istendiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:

"Bir tarafta Türkiye'yi 20 senedir yöneten ve bugün içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal, dış politik ve güvenlik meselelerinde yaşadığımız sıkıntıların ana müsebbibi olan Cumhur İttifakı ve onun adayı var, diğer tarafta bütün bunlar yaşanırken 20 senedir yenilmeye doymayan, 'Ben çekileyim Türk milleti kendi içinde yeni evlatları çıkarır.' diyemeyen ve bu içine düştüğümüz durumun ortağı haline gelmiş olan Millet İttifakı ve onun cumhurbaşkanı adayı var. Yetmedi, her birisinin bölücü HDP'yi, ötekinin de bölücü HÜDA PAR'ı yanına aldığı bir siyasi iklimde Ata İttifakı ve onun adayı güneş gibi parlayacaktır."

Hem iktidar hem de muhalefetin başarısız olduğunu söyleyen Oğan, Türkiye'nin siyasi bir kuraklıkla karşı karşıya olduğunu, Türk milletinin iktidar ve muhalefete mahkum olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak açıklandı - Son Dakika


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