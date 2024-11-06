Zaharova: ABD Demokrasi Hakkında Susmalı - Son Dakika
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Politika

Zaharova: ABD Demokrasi Hakkında Susmalı

Zaharova, Trump'ın zafer konuşmasına yanıt vererek ABD'nin kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı.

06.11.2024 13:31
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferini ilan ettiği konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "ABD kendi sorunlarını çözmeli ve demokrasi konusunda susmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletindeki Cumhuriyetçilere ait seçim takip merkezinde zafer konuşması yaptı. Kendisini ABD'nin 47. başkanı ilan eden Trump, konuşmasında Rusya- Ukrayna savaşına da değindi. Trump'ın konuşmasına karşılık Rusya adına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. ABD'nin kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini söyleyen Zaharova, "Tüm bunlardan sonra sadece Washington yönetimi değil ABD, tüm siyaset bilimcileri, sivil aktivistleri ve demokrasi uzmanlarıyla birlikte kendi sorunlarını çözene kadar demokrasilerin kalitesinin değerlendirilmesi ve insan hakları konularında sessiz kalmalıdır" dedi.

Donald Trump'ın Ukrayna başta olmak üzere birçok savaşı bitireceğine ilişkin sözlerine değinen Rus sözcü, "Donald Trump'ın bu vaatlerini herkesin rehberlik edeceği eylemler ve somut eylemler takip etmelidir" dedi.

ABD seçimlerinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Donald Trump'ın seçimleri kazanamayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan ve Macron'a bilgi kaynaklarını değiştirmesini tavsiye eden Zaharova, "Aynı Macron'un bir gün önce 'Bana verilen bilgiye göre Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağını düşünmüyorum' dediğini hatırlatmak isterim. Görünüşe göre Ukrayna için de aynı muhbirler var, değil mi Emmanuel? Fransa Cumhurbaşkanı bilgi kaynaklarını değiştirmeli" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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