Zelenskiy, Suriye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

05.04.2026 18:45
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suriye'ye ilk resmi ziyaretini yaptı ve Esad rejimiyle görüşmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Zelenskiy, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ilk kez ziyaret ederken, Suriye'ye Dışişleri Hakan Fidan ile aynı uçakla geldi. Zelenskiy, "Bugün Şam'da gerçek güvenlik ve ekonomik işbirliği için aktif diplomasi sürdürüyoruz. Önümüzde önemli görüşmeler var; kapsamlı birkaç format hazırlandı. Her halk, her bölge barış içinde yaşamayı hak ediyor" dedi.

Zelenskiy, temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yla bir araya geldi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Toplumlarımıza daha fazla güvenlik ve kalkınma imkanı sağlamak amacıyla birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Bölgedeki mevcut durumu ve iyileşme yönündeki beklentileri ele aldık. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın şartlarını da görüştük; desteği için minnettarım. Askeri ve güvenlik deneyimi paylaşımına yönelik büyük bir ilgi mevcut. Halkımıza gösterilen saygı için teşekkür ederim. Ayrıca Ukrayna'nın güvenilir bir gıda tedarikçisi olarak üstlendiği rol de gündeme geldi. Bölge genelinde gıda güvenliğinin birlikte güçlendirilmesine yönelik ortak fırsatları değerlendirdik. Suriye'nin şu an enerji ve altyapı alanında ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğunun tamamen farkındayız. Devletlerimizin ve halklarımızın imkanlarını artırmak için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın üçlü bir görüşme de gerçekleştirmesi bekleniyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
