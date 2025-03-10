Zelenskiy, Trump'a Özür Mektubu Gönderdi - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy, Trump'a Özür Mektubu Gönderdi

Zelenskiy, Trump\'a Özür Mektubu Gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile yaşanan tartışmanın ardından özür diledi.

10.03.2025 23:23
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından Trump'a bir mektup yazarak özür dilediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Trump ile 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaşadığı tartışmanın ardından özür dilediğini açıkladı.

"YAŞANAN TÜM OLAYLAR İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"

Witkoff, "Zelenskiy Başkan'a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis'te yaşanan tüm olay için özür diledi" ifadelerini kullanarak, mektubun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Witkoff, Ukrayna, ABD ve Avrupalı yetkililer arasında bu konuyla ilgili yoğun görüşmeler yapıldığını belirtti.

"ZELENSKİY'DEN MEKTUP ALDIM"

Başkan Trump da Kongre'ye yaptığı konuşmada, Zelenskiy'den bir mektup aldığını doğrularken; ülkeler arasındaki ilişkileri düzeltmeye yönelik bu adımı takdir ettiğini söyledi. Trump'ın açıklaması, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı durdurmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

NE OLMUŞTU?

Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Zelenskiy, toplantıyı "üzücü" olarak nitelendirse de doğrudan bir özür dilemekten kaçınmış, daha sonra Ukrayna'nın ABD ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya ile savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen barış görüşmelerini yeniden değerlendirmek için yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelecek. Öte yandan Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme öncesi Cidde kentinde bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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