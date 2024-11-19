Zelenskiy: Uzun Menzilli Füzeleri Kullanacağız - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: Uzun Menzilli Füzeleri Kullanacağız

Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlara sahip olduğunu ve bunları kullanacağını duyurdu.

19.11.2024 21:08
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Bryansk bölgesi yakınlarındaki askeri tesisin ABD yapımı uzun menzilli füzelerle vurulup vurulmadığı yönündeki bir soruya cevabında, "Ukrayna, uzun menzilli silahlara sahip ve bunları kullanacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştiren Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bir gazeteci, Zelenskiy'e Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir askeri mühimmat deposuna Ukrayna tarafından düzenlenen saldırının ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzesiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sordu.

Saldırının uzun menzilli ABD silahlarıyla gerçekleştirildiğini doğrulamayan Zelenskiy, "Gereksiz detaylara girmeyeceğim fakat Ukrayna, uzun menzilli silahlara sahip ve bunları kullanacak. Kendi üretimi olan uzun menzilli insansız hava araçları var. Artık uzun menzilli Neptün füzemiz var. Artık ATACMS füzelerimiz var. Bunların hepsini kullanacağız" dedi.

Almanya'ya çağrıda bulundu

Zelenskiy, basın toplantısında ayrıca Almanya'ya çağrıda bulunarak, artık Almanya'nın da Rus topraklarına saldırıda uzun menzilli füzelerin kullanımına onay verme zamanının geldiğini söyledi. Zelenskiy, "Uzun menzilli silahlar konusunda, tüm ülkelerin uzun menzilli silahların kullanımını onaylamasını sağlamak için çalışıyoruz. Nükleer silahlara ilişkin açıklamaların ardından, artık Almanya'nın da bu kararı destekleme zamanı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Danimarka'dan 137 milyon dolarlık yatırım açıklaması

Basın toplantısında Danimarka Başbakanı Frederiksen ise, Ukrayna'nın savunma sanayisini desteklemek amacıyla 137 milyon dolar tutarında yatırım yapılacağını duyurdu. Frederiksen, "Danimarka'nın 137 milyon doları aşan yeni desteği, Ukrayna'nın savunma sanayisine yöneliktir. Burada yatırım yapmayı kutluyor olmamız garip görünebilir fakat şunu açık bir şekilde ifade etmeme izin verin: Avrupa'da barış, ancak kendimizi savunabilirsek mümkün olur" dedi.

Zelenskiy'nin Almanya'ya yönelik çağrısı ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya'daki hedeflerin vurulmasına onay vermesi ve savaşın bininci gününde Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki bir hedefi ilk defa ABD yapımı uzun menzilli füzelerle vurduğuna ilişkin açıklamaların ardından geldi.

ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze onayı vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de güncellenmiş nükleer doktrini onaylayarak Rusya'nın nükleer silah kullanımına başvurma eşiğini aşağıya çekmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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