Zelenskiy ve Abramovich Gizli Görüşme Yaptı - Son Dakika
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Zelenskiy ve Abramovich Gizli Görüşme Yaptı

08.06.2026 12:35
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Zelenskiy, Abramovich'in Putin'e mesaj iletmek istediğini açıkladı. Çatışmaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus milyarder Roman Abramovich'in Kiev'de kendisiyle görüştüğünü ve Kremlin'e mesaj iletmeyi teklif ettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı yaptırımlarının hedefi olan Rus milyarder Roman Abramovich, Ukrayna'ya geldi. Abramovich, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy Londra'da görüşmeler yürüttüğü sırada Sky News'e yaptığı açıklamada, "Abramovich Kiev'e geldi. Bana, 'Sizinle doğrudan iletişim kuruyorum. Sizden bir mesaj alıp onu Vladimir Putin'e iletmek istiyorum, ancak bunun kamuoyuna yansımadan, sessizce yapılması gerekiyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin "gizli olmadığını" belirten Zelenskiy, Rus tarafının Kiev'in "ne yapmayı planladığını" öğrenmek istediğini aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı, "Onlara bunun bizimle ilgili bir mesele olmadığını söyledim. Siz bizim topraklarımızda bize karşı savaşıyorsunuz. Kendisine Donbas'tan ayrılmayacağımızı, topraklarımızı terk etmeyeceğimizi söyledim. Böyle bir yolla size zafer kazandırmayacağız ve bunu elde edemeyeceksiniz" dedi.

Ukrayna lideri, müzakerelerin en hızlı şekilde ilerleyebilmesi için mevcut cephe hatlarında çatışmaların durdurulmasını kabul edebileceğini, ancak bunun topraklardan vazgeçmek anlamına gelmediğini vurguladı. Zelenskiy, "Evet, bu en hızlı yol. Ancak savaşın tekrar geri dönmeyeceği bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Amaç sadece çatışmaları dondurmak değil; en hızlı yöntem, çatışmaları durdurup süreci diplomatik zemine taşımaktır" şeklinde konuştu. Zelenskiy açıklamasında ayrıca Putin ile Rusya ya da Belarus'ta herhangi bir görüşme yapma ihtimalini bir kez daha reddetti.

Putin'in Donbass ısrarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetimi Donbass'tan vazgeçmedikçe Ukrayna'daki savaşı durdurmayacaklarını sık sık dile getiriyor. Donbass, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşuyor. Ukrayna güçleri şu anda Donetsk'in yaklaşık beşte birini kontrol ediyor.

Abramovich, savaşın ilk haftalarında yapılan müzakerelerde önemli rol oynamıştı

Bir dönem İngiliz futbol kulübü Chelsea'nin sahibi olan Abramovich, savaşın ilk haftalarında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan ancak sonuçsuz kalan müzakerelerde ve Karadeniz tahıl sevkiyatlarının sürdürülmesini sağlayan anlaşmada önemli rol oynamıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy ve Abramovich Gizli Görüşme Yaptı - Son Dakika

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