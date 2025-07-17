Zelenskiy ve Trump\'tan Mega İHA Anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna üretimi insansız hava araçlarının (İHA) ABD'ye satışı ve karşılığında Ukrayna'nın ABD'den büyük çapta silah alımını içeren bir "mega anlaşma" düşündüklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna yapımı İHA'ların ABD'ye ithalatına ilişkin gerçekleştirdiği görüşme hakkında gazetecilere konuştu. Zelenskiy, dün ABD basınına verdiği röportajda ABD Başkanı ile son görüşmesinin her iki ülkenin hava teknolojisini güçlendirmeye yardımcı olacak bir anlaşma üzerinde yoğunlaştığını aktardı. Ukraynalı lider, anlaşmayı "kazan-kazan" türünden "mega anlaşma" olarak nitelendirdi.

"Amerikan halkının bu teknolojiye sahip olması gerekiyor"

İHA'ların Ukrayna'nın 3 yılı aşkın bir süredir Rusya'nın saldırılarına karşı koymasına imkan sağlayan kilit öneme sahip silahlar olduğunu belirten Zelenskiy, Rusya sınırından bin 300 kilometre ötedeki hedefleri vurabilen Ukrayna üretimi İHA'lardan övgüyle söz etti. Ukraynalı lider, "Amerikan halkının bu teknolojiye sahip olması gerekiyor. Bunun cephanenizde yer alması gerekiyor. Ukrayna üretimi İHA'lar konusunda Danimarka, Norveç ve Almanya ile de görüşmeler gerçekleştirdik. Bu tecrübemizi ABD ve diğer Avrupalı partnerlerle de paylaşmaya hazırız" dedi.

ABD basınında anlaşmaya ilişkin yer alan haberde, "Ukrayna ile yapılacak anlaşma ABD ordusu ve ülkenin ulusal güvenliği için dönüştürücü nitelikte olabilir. Uzmanlar ABD'nin İHA teknolojisinin Rusya ve Çin'in gerisinde kaldığına ve ABD askerlerinin İHA'ların etkili kullanımı ile düşman cihazlarına karşı kendilerini koruma konusunda eksiklikleri olduğuna dikkat çekiyor" ifadeleri kullanıldı.

"ABD ile anlaşmalar Ukrayna'yı daha güçlü bir konuma taşıyacak"

Zelenskiy, bugün Ukrayna parlamentosunda Yulia Svyrydenko liderliğindeki yeni hükümetin güvenoyu aldığı oylama öncesinde yaptığı konuşmada da ülkesinin ABD ile gelecekte yapacağı anlaşmaların Ukrayna'yı daha güçlü bir konuma taşıyacağını söylemişti.

ABD'den İHA üretimine teşvik

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yakın zaman önce ABD'nin İHA üretiminin önündeki bürokratik engellerinin kaldırılmasına yönelik bir talimat yayınlamış, dünya genelinde İHA üretimi hızla artarken ABD'nin bu alanda rekabeti sürdürebilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. ABD'nin önümüzdeki yıl için belirlenen savunma ve ulusal güvenlik bütçesinde küçük çaplı İHA'lara yapılan harcamaların artırılması öngörülüyor. - KİEV